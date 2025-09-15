Record istoric pentru Luka Modric! Croatul a devenit cel mai vârstnic mijlocaș marcator din Serie A

La 40 de ani și 5 zile, fostul câștigător al Balonului de Aur a înscris primul său gol pentru AC Milan și a intrat în istoria campionatului italian.

Luka Modric continuă să sfideze vârsta și să scrie istorie în fotbalul european. Croatul a adus victoria lui AC Milan în duelul cu Bologna, scor 1-0 pe San Siro, reușind să marcheze în minutul 61 primul său gol în Serie A.

Reușita l-a transformat în cel mai în vârstă mijlocaș care înscrie vreodată în campionatul Italiei, la 40 de ani și 5 zile. Modric a doborât astfel recordul vechi de peste șase decenii, deținut de suedezul Nils Liedholm, care marcase pentru Milan la 38 de ani și 169 de zile, pe 26 martie 1961, într-un derby cu Inter.

Modric, peste Totti în ierarhia „veteranilor” marcatori

Golul de duminică îl propulsează pe Modric și în clubul select al celor mai vârstnici marcatori din istoria Serie A. El a devenit al șaselea cel mai „bătrân” jucător care înscrie în prima ligă italiană, depășindu-l pe Francesco Totti, care punctase la 39 de ani și 364 de zile în 2016, pentru Roma, contra lui Torino.

Mai mult, croatul este al treilea cel mai vârstnic marcator din istoria lui AC Milan, după Zlatan Ibrahimovic (41 de ani, 5 luni și 5 zile, în 2023) și Alessandro Costacurta (41 de ani și 25 de zile, în 2007).

Impact imediat la Milan

Transferat liber după despărțirea de Real Madrid, Modric nu a avut nevoie decât de trei meciuri și 225 de minute pentru a înscrie primul său gol în tricoul rossonero. A fost folosit mereu titular de Massimiliano Allegri și și-a trecut deja în cont și o pasă decisivă, etapa trecută, la victoria cu Lecce (2-0).

Cu 190 de selecții la echipa națională a Croației, unde este recordman absolut și lider al generației de aur care a jucat finala Cupei Mondiale din 2018, Luka Modric și-a dus totalul golurilor în cariera de club la 105, bifate în 934 de meciuri pentru Dinamo Zagreb, Zrinjski Mostar, Inter Zapresic, Tottenham, Real Madrid și AC Milan.

Pe San Siro, în fața Bolognei, a fost desemnat cel mai bun jucător al partidei, confirmând că vârsta este doar o cifră pentru unul dintre cei mai mari mijlocași ai ultimelor două decenii.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!