Record absolut pentru PAOK-ul lui Răzvan Lucescu! Transfer de 12 milioane de euro, cel mai scump din Grecia în ultimii 25 de ani

Christos Zafeiris, adus de la Slavia Praga, devine cel mai valoros transfer din Superliga elenă după Zlatko Zahovic în 1999.

PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, a reușit o mutare istorică pe piața transferurilor. Clubul grec l-a achiziționat pe mijlocașul central Christos Zafeiris (22 de ani) de la Slavia Praga, pentru suma de 10 milioane de euro, plus alte două milioane sub formă de bonusuri.

Internaționalul grec va rămâne până în iarnă la Slavia, sub formă de împrumut, urmând să se alăture lotului lui Răzvan Lucescu la începutul lui 2025.

Transfer comparabil doar cu Zahovic în 1999

Suma plătită pentru Zafeiris reprezintă cel mai scump transfer realizat de un club grec în ultimele două decenii și jumătate. Ultima mutare de asemenea anvergură a fost cea a lui Zlatko Zahovic, cumpărat de Olympiacos de la FC Porto în 1999, pentru 13,5 milioane de euro.

Născut la Atena, Zafeiris a început fotbalul la Panathinaikos, dar la doar 10 ani s-a mutat în Norvegia, unde a crescut la academiile Fornebu, Lillestron, Fjellhamar și Valerenga.

Ca senior, a evoluat pentru Grorud și Haugesund, înainte ca Slavia Praga să-l transfere în ianuarie 2023 pentru 2,6 milioane de euro. În sezonul trecut, mijlocașul a bifat 44 de meciuri pentru cehi, reușind 6 goluri și 4 pase decisive, contribuind la câștigarea titlului.

Prin această mutare, PAOK își arată ambițiile de a domina fotbalul elen și de a conta în competițiile europene, oferindu-i lui Răzvan Lucescu un jucător considerat de mare perspectivă.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!