Aplicațiile au fost depuse de cadre universitare de la 48 de facultăți diferite, din 20 de universități din țară

Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii, în parteneriat cu Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA BUCUREȘTI, au anunțat câștigătorii ediției a șaptea a programului educațional dedicat cadrelor didactice universitare care inovează în procesul de predare.

Bursele ANIS au recompensat 15 cursuri inovatoare, dintre cele 67 propuse spre jurizare. Proiectele au venit de la cadre universitare din 48 de facultăți diferite, de la 20 de universități din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Sibiu, Galați, Brașov, Oradea, Constanța și Ploiești. Cele mai multe program, adică 21, au fost înscrise la categoria „Tech For All”, de către profesori care au introdus tehnologia și au inovat în cursurile și laboratoarele pe care le predau la facultăți non-tehnice.

„Faptul că, an de an, avem în programul Bursele ANIS tot mai multe aplicații, cu o calitate tot mai ridicată, demonstrează că mediul universitar a înțeles că inovarea este singura cale pentru a transforma România. În acești șapte ani de la inaugurarea Burselor, am reușit să așezăm la aceeași masă industria și mediul universitar, dar și să sprijinim alinierea curriculei predate în universități, cu ceea ce se cere pe piața muncii, nu doar în industria IT pentru că, știm foarte bine, tehnologia este prezentă în orice domeniu”, a afirmat Corina Vasile, director executiv ANIS.

Aplicațiile au fost evaluate de către un juriu independent în baza celor patru criterii de evaluare: inovație, structură, metodă și continuitate, iar bursele au fost acordate pentru 7 categorii.

Categoria Artificial Intelligence& Machine Learning

Adrian-Paul Botezatu, asistent universitar la Facultatea de Automatică și Calculatoare din cadrul Universității Tehnice „Gh. Asachi” din Iași, pentru proiectul „Sisteme de vedere artificială”

Ana-Sabina Uban, lector la Facultatea de Matematică-Informatică de la „Universitatea București”, cu proiectul „LLMs & cognition (Modelele mari de limbaj și cogniția umană)”.

Categoria Big Data

Ciprian-Octavian Truică, șef-lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu proiectul „Data Mining pentru Informatică Financiară”

Ciprian-Mihai Ceaușescu, asistent universitar doctorand la Facultatea de Matematică-Informatică de la „Universitatea București”, pentru proiectul „Laborator de Învățare Automată (Machine Learning)”.

Categoria Cloud Computing

Radu-Corneliu Marin, șef-lucrări la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, cu proiectul „Dezvoltarea Aplicațiilor Descentralizate”

Categoria Cybersecurity

Sándor Kolumbán, lector la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu proiectul „Securitate IT”

Lucian-Ștefan Șuteu-Szöllősi, lector la Facultatea de Matematică și Informatică de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, înscris cu proiectul „Introducere în criptografie”

Giorgiana-Violeta Vlăsceanu, lector la Facultatea de Automatică și Calculatoare de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, cu proiectul „Tehnologii de protecție a vieții private”

Categoria HealthTech

Mădălina-Andreea Șerban, doctorand la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, pentru proiectul „Introducere în biostatistică – Program Servicii și Politici de Sănătate Publică”

Octavian Andronic, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila București cu proiectul „Tehnologii inovative în medicină”

Categoria Internet of Things (IoT)

Raluca-Gordana Barb, lector la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale din cadrul Universității Politehnica Timișoara, cu proiectul „Rețele numerice integrate”

Categoria Tech for All

Nicolae Andrei Crișan, șef-lucrări la Facultatea de Construcții de la Universitatea Politehnica Timișoara, care a înscris proiectul „Informatică aplicată”

Lăcrămioara-Mihaela Maghiar, doctorand la Facultatea de Geografie de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, care a înscris proiectul „Procesarea imaginilor satelitare”

Flavia Țăran, lector la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, cu proiectul „Analiza datelor digitale”

Aura-Elena Amironesei, asistent universitar doctorand la Facultatea de Drept din cadrul Universității „Al.I.Cuza” din Iași pentru proiectul „Clinică juridică I”

În cele 7 ediții ale programului Bursele ANIS, au fost înscrise peste 270 de proiecte, iar valoarea totală a celor 82 de burse acordate se ridică, până acum, la 410.000 de euro.