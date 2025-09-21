Țara noastră a strâns cu peste 5 milioane de tone mai mult, față de recolta din anul precedent

Fermierii români au încheiat sezonul de toamnă cu o producție la cote record, anunță ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Datele arată că țara noastră a strâns 19,3 milioane de tone de grâu, secară, ovăz, orz și rapiță, cu peste 5 milioane de tone mai mult față de recolta din anul precedent.

Din total, aproape 2,5 milioane de tone provin din cultura de rapiță, confirmând tendința de diversificare și eficientizare a suprafețelor cultivate. „Rezultatele sunt dovada sprijinului corect și constant acordat fermierilor români”, a subliniat ministrul, într-o postare pe rețelele sociale.

Barbu a transmis și un apel către consumatori, subliniind importanța pieței interne pentru consolidarea sectorului agricol: „Agricultura este cea mai mare bogăție a României! Iar noi toți trebuie să alegem produse românești, atunci când mergem la cumpărături”.

Această recoltă excepțională vine într-un context dificil pentru agricultorii europeni, confruntați cu schimbări climatice și presiuni economice, ceea ce face ca performanța obținută de fermierii români să fie cu atât mai relevantă.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube