Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că renunță la funcția de ministru al Apărării Naționale, în contextul controverselor apărute recent legate de studiile sale.

„Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de ministru al Apărării Naţionale. Am discutat cu preşedintele, cu premierul, cu preşedintele partidului, cu o parte dintre colegii din USR şi le mulţumesc pentru susţinere şi încredere. Fac acest gest cu asumare şi respect faţă de Armata Română”, a transmis Moșteanu într-o postare pe Facebook.

Motivarea plecării: evitarea distragerii atenției de la securitatea națională

Fostul ministru a precizat că România și Europa se confruntă cu presiuni crescute din partea Rusiei și că siguranța națională nu trebuie afectată de controverse politice.

„Nu vreau ca discuţiile despre formarea mea şi greşelile pe care le-am făcut acum mulţi ani să-i distragă de la misiunea grea pe cei care conduc acum ţara”, a declarat Moșteanu, subliniind că a luat decizia pentru a proteja actul de guvernare într-un moment critic.

Bilanțul celor cinci luni la conducerea ministerului

Moșteanu a mulțumit colegilor pentru activitatea comună și a făcut un scurt bilanț al mandatului său. El a afirmat că, din momentul depunerii jurământului, a urmărit să îmbunătățească dotarea și capacitatea de reacție a Armatei Române.

„Am depus jurământul ca ministru al Apărării în urmă cu cinci luni şi, de atunci, am respectat întocmai ce am jurat cu mâna pe Biblie. Am jurat să-mi dăruiesc toată puterea şi priceperea pentru a avea o Armată bine dotată, mai bine motivată şi mai bine înzestrată. Şi am făcut asta în fiecare zi – am întărit relaţiile cu aliaţii, am urmărit şi accelerat programele de înzestrare, am dat un mesaj clar împotriva băieţilor deştepţi cu interese în domeniu, am îmbunătăţit cadrul legal, am apărat drepturile celor care servesc patria”, a transmis acesta.

Mesaj final către susținători și familie

În încheiere, Moșteanu a mulțumit celor care l-au sprijinit în timpul mandatului, inclusiv familiei sale, căreia i-a recunoscut rolul esențial:

„Vă mulţumesc pentru încredere, pentru mesaje şi pentru răbdare. Mulţumesc şi familiei mele pentru susţinerea necondiţionată în aceste luni, fără de care mi-ar fi fost imposibil să-mi exercit mandatul”.

