Reacție dură din partea lui Gică Hagi privind modul în care e tratat Ianis la Rangers

După meciul încheiat la egalitate, 1-1, între UTA Arad și echipa sa, Gică Hagi a lansat un atac virulent de 7 minute la adresa clubului scoțian Glasgow Rangers, ca reacție la modul în care fiul său, Ianis Hagi, este tratat de club.

Antrenorul Rangers, Philipe Clement, l-a trimis pe internaționalul român să se antreneze cu echipa a doua, decizie care a stârnit nemulțumirea lui Gică Hagi.

Gică Hagi, reacție dură

Potrivit presei scoțiene, Ianis Hagi ar fi trebuit să primească o mărire de salariu de 7.000 de euro pe săptămână dacă ar fi ajuns la 100 de meciuri pentru Rangers, însă jucătorul mai are nevoie de o singură partidă pentru a atinge această bornă.

Din această cauză, se pare că Rangers a decis să nu se mai bazeze pe el, preferând să-l scoată din lot pentru a evita plata bonusului.

„The Gers” au încercat să-l vândă pe Hagi la Rapid, însă acesta a refuzat oferta, după cum a declarat Gică Hagi în conferința de presă de după meciul cu UTA.

„Ianis nu vine, în primul rând, rămâne afară”, spune Gică Hagi

„Ianis nu vine, în primul rând, rămâne afară. El are contract cu Rangers. Apoi, ce i se întâmplă lui la Rangers e o poveste. O poveste urâtă. N-am vrut să vorbesc, dar atât spun. Le transmit și celor de acolo, e o poveste urâtă. Un jucător care a fost cel mai bun tânăr al lor, s-a accidentat acolo, s-a dus să joace și s-a întors. Iar acum se antrenează singur.

Sau cu cine se antrenează. Dacă în Vest se întâmplă asta, ce pretenții să mai avem la noi, în România? Dacă acolo, la nivelul cel mai mare, se întâmplă așa ceva, scuzați-mă. Ce pot să înțeleg eu, care am jucat fotbal la nivelul cel mai mare? Am zis să tac. Ianis nu vine în România, rămâne acolo. El a dovedit că poate acolo. A fost cel mai bun tânăr de la Rangers. Am auzit multe, am observat câte se scriu.

Ianis a ieșit cel mai un jucător tânăr de la Rangers. Când a fost Ianis la Rangers, Rangers a câștigat campionatul. Când nu a mai fost, nu a mai câștigat campionatul. Dacă și cu un jucător care vine și câștigă campionatul după nu știu câți ani, apoi se accidentează pentru Rangers, jucând acolo, facem așa… Unde am ajuns?! Ce e în fotbalul ăsta? Unde s-a ajuns?! Prea departe.

Ăsta e punctul meu de vedere, ca fost mare fotbalist. El a dat totul pentru Rangers, e iubit de public, cum să nu se antreneze cu echipa mare? E singurul lor jucător de națională. Ce interese sunt acolo? Până unde au ajuns interesele?! E jucătorul care v-a făcut campioni alături de ceilalți, de Gerrard și de ceilalți! Și tânăr, are 25 de ani. Și e singurul care a fost la EURO, jucând.

În Vest, unde credem că există exemple. Nu credeam niciodată că în fotbal se va ajunge la așa ceva, la interese atât de meschine. MESCHINE! E grav că se întâmplă așa ceva”, a declarat Gică Hagi.

