Reacție de ultimă oră a iubitului Elenei Udrea

Iubitul Elenei Udrea, Adrian Alexandrov, a reacționat în urmă cu puțin timp pe pagina sa de Facebook.

,,Trăim vremuri in care Constitutia Romaniei nu mai inseamna nimic pentru unii dintre cei care aplica legea, asa ca au ajuns sa condamne selectiv, sau la ordin! Din ce în ce mai des simțim parcă o reîntoarcere în timp unde inchiziția își făcea simțiți colții. Un astfel de caz este și cel al Elenei Udrea care a fost pusă zilele trecute în fața unui complet de judecată demn de secolul mai sus amintit, iar personajele care aveau obligația de a veghea și aplica legea au devenit niște veritabili inchizitori (unii mai moderni ce-i drept, dar metehnele sunt aceleași). Elena Udrea avea dreptul de a-i fi admisa contestatia si de a-i fi rejudecata cauza de un complet legal constituit. I s-a refuzat, desi in TOATE cazurile similare au fost admise. (ex: Dan Sova, V. Ponta, Iulian Badescu, Serban Pop, Horia Simu etc). Astfel ICCJ incalca Constitutia Romaniei, dand curs unei decizii a CJUE, contrar deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei.”, este o parte din mesajul transmis de Adrian Alexandrov.

