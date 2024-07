Rafael Nadal a obținut o victorie dramatică în sferturile de finală ale turneului de la Bastad, Suedia, după un meci istovitor care a durat patru ore și un minut.

În confruntarea sa cu Mariano Navone, Nadal a reușit să se impună cu scorul de 6-7 (2-7), 7-5, 7-5, și astfel s-a calificat în semifinale.

La finalul meciului, Nadal a făcut o declarație de senzație, evidențiind efortul și determinarea necesare pentru a câștiga un meci atât de lung și dificil.

S-a schimbat dinamica meciului foarte des. Au fost momente în care păream, pe rând, în control. Era doar o aparență. Am avut o șansă bună în setul secund, am condus cu 3-0, dar am ajuns să fiu aproape de eșec. Am avut un adversar bun, luptător. Chiar îl felicit! Mi-am pierdut concentrarea la un moment dat, mă bucur că am rezistat din punct de vedere fizic. Rămâne de văzut cum voi fi mâine. Azi sunt viu! Mă bucur că am ajuns în semifinale. Vreau să mă recuperez acum. Abia aștept să văd cum mă voi trezi mâine dimineață,

a declarat Nadal.