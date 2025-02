Răzvan Lucescu vrea calificarea! Antrenorul lui PAOK, surprins de Arena Națională: „Jos pălăria”

PAOK Salonic are o misiune dificilă în returul cu FCSB, după ce a pierdut manșa tur cu 1-2 la Salonic.

Antrenorul Răzvan Lucescu s-a declarat impresionat de condițiile de pe Arena Națională și crede că echipa sa poate întoarce soarta calificării.

Răzvan Lucescu, impresionat de Arena Națională

FCSB – PAOK se joacă joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională, într-o partidă care va decide cine merge mai departe în optimile Europa League. Antrenorul echipei elene a vorbit despre starea gazonului și despre organizarea stadionului.

„Nu am multe amintiri cu acest stadion. Am plecat de mult timp din România și doar în primul an după ce a fost finalizat am participat la câteva evenimente. Am rămas surprins de cât este de organizat, de condițiile pe care le oferă. Jos pălăria pentru cei care au această responsabilitate!

Mă așteptam să am mai multe emoții, dar singurul lucru la care mă gândesc este meciul și calificarea. Frigul nu este o problemă, avem parte de condiții mai grele la baza unde ne antrenăm. Mă aștept ca gazonul să fie impecabil la ora partidei”, a declarat Răzvan Lucescu.

Lucescu: „PAOK este obișnuită cu presiunea”

Antrenorul lui PAOK a subliniat că echipa sa este pregătită pentru atmosfera de pe Arena Națională, menționând că în Grecia meciurile se joacă într-un climat ostil pentru echipele oaspete.

„Suntem obișnuiți cu astfel de atmosfere, fanii noștri nu au voie să călătorească la meciurile din deplasare în campionatul Greciei, așa că suntem familiarizați cu ostilitatea. Vom da totul pentru calificare, avem încredere că putem reuși.

În tur, a fost un arbitraj foarte slab, dar nu intenționat împotriva noastră. Sunt sigur că la București vom avea parte de un arbitraj corect”, a spus Lucescu.

Stilul de joc al FCSB, un exemplu pentru PAOK

Antrenorul român a recunoscut că FCSB are un stil de joc eficient și că uneori și-ar dori ca echipa sa să fie la fel de agresivă.

„Noi jucăm un fotbal bazat pe posesie și organizare, dar FCSB știe să lupte și să atragă avantajul din fiecare duel. Uneori, mi-aș dori să folosim și noi acest stil. Este un mod diferit de a interpreta fotbalul, dar eficient”, a explicat Răzvan Lucescu.

