La sfârșitul lunii iulie 2025, rata șomajului înregistrat în evidențele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) a fost de 3,19%, ușor peste nivelul din luna iunie, cu o creștere de 0,03 puncte procentuale, anunță Ministerul Muncii.

Numărul total al șomerilor înregistrați a ajuns la 254.464 de persoane, potrivit datelor oficiale.

Din totalul acestora, 51.402 persoane au beneficiat de indemnizație de șomaj, în creștere cu 869 de persoane față de luna precedentă, iar 203.062 de persoane erau neindemnizate, cu 1.449 mai multe decât în luna anterioară.

Distribuția șomerilor pe medii de rezidență și gen

Potrivit datelor ANOFM, majoritatea șomerilor provin din mediul rural (187.706), în timp ce în mediul urban numărul acestora este de 66.758. Din totalul șomerilor, 135.228 sunt bărbați și 119.236 femei.

Cei mai mulți șomeri se regăsesc în grupa de vârstă 40-49 ani, cu 63.579 de persoane, urmați de cei cu vârsta peste 55 ani (61.938).

La polul opus se află tinerii între 25 și 29 de ani, cu 14.077 de șomeri înregistrați.

Structura pe nivel de educație

Analiza șomajului pe nivel de educație arată că șomerii fără studii sau cu educație primară reprezintă 31,39% din total.

Persoanele cu studii gimnaziale constituie 34,17%, iar cei cu studii universitare doar 4,45% din totalul șomerilor.

Evoluția șomajului în 2025

La începutul anului 2025, rata șomajului ajustată sezonier a fost de 5,5%, în scădere cu 0,2 puncte procentuale față de decembrie 2024, potrivit Institutului Național de Statistică.

În aceeași perioadă, șomajul în rândul bărbaților a fost cu 0,7% mai mare decât cel al femeilor.

