Răsturnare spectaculoasă în cazul Dani Alves! Pumas obține câștig de cauză la CAS și va primi despăgubiri

Curtea de Arbitraj Sportiv a decis că rezilierea contractului dintre Dani Alves și UNAM Pumas a fost făcută cu „justă cauză”.

Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) a tranșat definitiv disputa dintre Dani Alves și clubul mexican UNAM Pumas, stabilind că rezilierea contractului din ianuarie 2023 a fost justificată. Decizia schimbă radical verdictul dat anterior de Camera de Soluționare a Litigiilor FIFA, care obligase clubul să plătească despăgubiri brazilianului. În urma hotărârii, Dani Alves va trebui să achite chiar el o sumă considerabilă către Pumas, drept despăgubire pentru prejudiciile provocate.

Oficialii clubului mexican au reacționat imediat printr-un comunicat, subliniind importanța verdictului: „reprezintă un precedent important în protejarea intereselor contractuale ale cluburilor”.

Procesul a durat mai bine de un an, timp în care cazul a trecut prin mai multe instanțe sportive internaționale. Pumas a contestat decizia inițială a FIFA, care îi dăduse parțial dreptate lui Dani Alves, acceptând ideea că rezilierea fusese unilaterală și nejustificată. Totuși, apelul la CAS a adus o schimbare radicală de situație, stabilind că măsura luată de club a fost conformă regulamentelor.

Un proces cu ecou internațional

Disputa a pornit de la plângerea depusă de Dani Alves la FIFA, prin care solicita plata salariilor pe care le-ar fi încasat până la finalul contractului. În primă instanță, brazilianul obținuse o victorie parțială, însă apelul Pumas la CAS a închis definitiv cazul în favoarea clubului. Astfel, Pumas nu doar că scapă de obligația de a-l despăgubi pe fostul jucător, ci va încasa bani de la acesta.

Oficialii mexicani au precizat, de asemenea, că după această decizie „dosarul poate fi considerat închis”. Verdictul este considerat de presa internațională o răsturnare spectaculoasă de situație într-o speță care a atras atenția comunității sportive.

Dani Alves, ajuns acum la 42 de ani, s-a retras din fotbalul profesionist în 2023, după despărțirea de Pumas. Cariera sa rămâne una dintre cele mai impresionante din fotbalul modern. Lansat în Europa de Sevilla, el a atins apogeul la FC Barcelona între 2008 și 2016, perioadă în care a câștigat șase titluri de campion al Spaniei, trei trofee UEFA Champions League, patru Supercupe ale Europei, trei Cupe Mondiale ale Cluburilor și alte trofee interne.

Revenirea pe Camp Nou, în sezonul 2021-2022, a fost mai degrabă simbolică, cu doar 17 partide bifate. În restul carierei, Alves a adăugat trofee majore cu Juventus, PSG și Sevilla, inclusiv două Europa League. În tricoul naționalei Braziliei, a strâns 126 de selecții, cucerind două trofee Copa America, două Cupe ale Confederațiilor și medalia de aur olimpică la Tokyo 2021.

