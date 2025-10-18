Corpul de control al prim-ministrului a finalizat verificările efectuate la Societatea Naţională a Sării (SNS) SA şi la Administraţia Naţională „Apele Române”, în urma inundării Salinei Praid din luna mai.

Potrivit raportului prezentat de Guvern, concluziile arată deficiențe grave în evaluarea riscurilor și în planificarea măsurilor de protecție a zăcământului în zona Salinei Praid.

„Potrivit concluziilor stabilite în urma verificărilor, riscul de inundare a spaţiilor subterane ale salinei şi de afectare a zăcământului a fost subevaluat şi calificat constant de reprezentanţii SNS SA ca nefiind un pericol iminent”, se arată în comunicatul Guvernului, citat de Agerpres

Raportul subliniază că intervenţiile efectuate au avut doar efecte temporare, fiind mai degrabă lucrări de întreţinere sau de urgenţă, fără investiţii care să asigure protecția pe termen lung a salinei.

Avizările programelor de exploatare, doar formale

Organele de control au constatat, de asemenea, că avizarea programelor anuale de exploatare la nivelul Sucursalei Salina Praid „a fost caracterizată de formalism”.

„Măsurile tehnice prezentate de SNS SA în respectivele programe nu s-au putut raporta la un cadru normativ tehnic de referinţă”, se arată în raport.

Lipsa normelor tehnice a blocat sancționarea incompetenței

Guvernul atrage atenția că absența normelor tehnice de referință a dus la ineficiența mecanismelor de control și sancționare prevăzute de lege.

„Lipsa normelor tehnice de referinţă a avut ca rezultat ineficacitatea instrumentului de coerciţie instituit prin lege, prin care ar fi fost posibilă sancţiunea inacţiunii sau măsurilor contrare normelor în ceea ce priveşte protecţia zăcământului la nivelul SNS SA”, se precizează în comunicatul oficial.

