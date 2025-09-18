Rapid, fără Borza pentru câteva săptămâni! Angelescu: „Nu ne încălzește, aș fi plătit patru salarii să-l avem acum”

Președintele giuleștenilor a oferit detalii despre starea fundașului accidentat la echipa națională.

Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului, a vorbit despre situația lui Andrei Borza, fundașul stânga de 19 ani accidentat recent în timp ce se afla în lotul naționalei României. Oficialul giuleștean a transmis că recuperarea decurge bine și există șanse ca jucătorul să revină mai repede pe teren.

Accidentarea a avut loc într-o ședință de pregătire a tricolorilor, unde unul dintre fizioterapeuți a provocat, din neatenție, problema medicală a tânărului fundaș. În ciuda veștii că FIFA va acoperi salariul lui Borza pe perioada absenței, Angelescu a subliniat că acest lucru nu compensează lipsa jucătorului: „Își revine. Am înțeles că îl doare mai puțin degetul când îl mișcă. Cum am zis, în 4-5 săptămâni de la accidentare. Noi sperăm să fie mai repede. Vom primi despăguriri de la FIFA pentru perioada în care lipsește. Dacă se accidenteză la echipa națională este plătit salariul pe perioada lui de indisponibilitate. Dar nu ne încălzește, aș fi plătit 4 salarii ca să îl avem în perioada asta”, a spus Angelescu la Prima Sport.

Rapid rămâne neînvinsă, dar cu pierderi importante

În lipsa lui Borza, Cristi Manea a fost soluția de moment pentru postul de fundaș stânga în meciul cu Universitatea Cluj, încheiat 0-0. Până la accidentare, Borza adunase 8 apariții și două pase decisive în actuala ediție de Superligă.

După primele 9 etape, Rapid se află pe locul secund, cu 19 puncte, la patru lungimi în spatele liderului Universitatea Craiova. Ambele echipe sunt singurele neînvinse până acum în campionat.

Angelescu a explicat încă de la momentul incidentului frustrarea resimțită în Giulești: „Am vorbit cu Borza, a fost un eveniment nefericit. E adevărat, aşa este. Normal că e neplăcut pentru noi, laşi jucătorul la naţională, iar el vine accidentat. Când intri la 5 contra 2, trebuie să fii mai atent cu jucătorii. A fost un ghinion şi sperăm acum să revină cât mai repede”, declara atunci oficialul.

