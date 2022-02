Rafila a sesizat corpul de control în cazul banilor din PNRR în Sănătate – VIDEO

Alexandru Rafila a sesizat Corpul de Control al premierului Nicolae Ciucă şi cere verificări cu privire la elaborarea PNRR pentru Ministerul Sănătăţii. Mai exact, Rafila cere Corpului de Control să verifice existența unui posibil conflict de interese.

Una dintre persoanele vizate de anchetă ar fi Andra Migiu, care a lucrat întâi la Banca Europeană de Investiţii, ulterior a venit secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, în timp ce ministerul era condus de Ioana Mihăilă. După ce a lucrat pentru întocmirea PNRR, Andra Migiu a revenit la Banca Europeană de Investiţii, această instituţie fiind una dintre beneficiarele banilor care vor veni prin PNRR.

Potrivit unor surse, BEI va primi 250 de milioane de euro, bani pentru asigurarea asistenței tehnice pentru înfiinţarea ANDIS, acea agenţie care să se ocupe cu dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti.

Ce spune Ioana Mihăilă?

Ministrul Rafila și ”experții” din PSD ne arată din nou că nu știu cu ce se mănâncă construcția de spitale. Evident, sunt tot ”experții” care în trei ani de guvernare nu au început nici măcar unul din cele 8 spitale regionale promise de Liviu Dragnea.

Acum, ca să își justifice incompetența și întârzierile cu implementarea PNRR, iese din nou la atac și trimite corpul de control al premierului să verifice modul de redactare al componentei sănătate din PNRR. Componentă care a fost printre primele finalizate din planul pe care România l-a transmis și apreciată la nivelul Comisiei Europene.

Spune domnul Rafila deci că există în PNRR cheltuieli cu ”consultanța” în valoare de 25 de milioane de euro la ”investiții” de 5 milioane de euro. Sună cumva ciudat și spectaculos. Când am reușit să obținem această sumă record pentru sănătate, Comisia a fost îngrijorată că Ministerul Sănătății nu are capacitate de a face spitale – și avea dreptate dacă ne uităm la ce au făcut de fapt ”experții” PSD. MS are două direcții diferite care se ocupă de construcția de spitale – amândouă ineficiente. Ele trebuiau să fie înlocuite de o Agenție specializată (ANDIS), un centru de excelență, cu lideri și angajați evaluați pe baza rezultatelor concrete și care să ofere cadrul necesar mobilizării actorilor din piață specializați în administrarea de proiecte majore de infrastructură spitalicească.Am reușit finanțarea ANDIS din PNRR și asta e o realizare politică importantă, pentru că Comisia nu accepta fonduri pentru funcționarea instituțiilor decât în cazuri excepționale.

Rafila se plânge acum că este finanțată ANDIS din PNRR. Ciudat. De fapt, situația este așa: 5 milioane sunt cheltuielile cu operaționalizarea și funcționarea ANDIS pe 5 ani, iar 25 de milioane sunt cheltuielile cu asistența tehnică.

Investițiile sunt de fapt 1,7 MILIARDE euro.

Rafila pune cruce celor 25 de spitale din PNRR. Și acum să explicăm ce înseamnă asistență tehnică:

– Redactarea studiilor de fezabilitate pentru 8 spitale de importanță majoră: 12 mil de euro;- Monitorizare de proiecte de construcții pentru 6 spitale de importanță majoră: 2.5 milioane de euro + 1.3 miloane pentru planificarea și monitorizarea etapelor de construcție și a instalării de echipamente medicale.- Asistență tehnică pentru redactarea documentelor de achiziții publice și pentru derularea procedurilor de achiziții publice: 898.000 de euro;

– Asistență tehnică pentru dezvoltarea capacităților de management financiar a personalului ANDIS, in scopul elaborării de modele financiare, de analize cost-beneficiu, audit financiar: 268.000 euro- Asistență tehnică permanentă pentru personalul ANDIS, instruirea personalului privind managementul portofoliilor de investiții în infrastructură – pe o perioadă de 5 ani – 3.360 mil euro- Asistență tehnică pentru elaborarea normelor metodologice privind funcționarea și siguranța la nivelul spitalelor din România: 2 mil euro

– Asistență tehnică pentru operaționalizarea spitalelor: organizare, angajarea personalului, ghiduri, protocoale și proceduri interne, planificare de resurse umane, training pentru resursele umane, design si implementare suport IT, managementul riscului : 3.5 mil euroCum am ajuns la aceste costuri?

Luând din experiența similară a instituțiilor care au mai făcut asta. Așa că domnul Rafila să își vadă de treabă și să înceapă să lucreze la actele normative care sunt deja într-o mare întârziere: criteriile de prioritizare pentru centrele comunitare, criteriile de prioritizare pentru spitale, ordonanța de înființare a Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii de Sănătate. Sau poate măcar să elaboreze normele pentru legislația primară care a fost deja aprobată în mandatul USR și care prevedea, printre altele, pilotarea și derularea unor mecanisme de plată/ rezultat, care ar aduce îmbunătățiri semnificative în calitatea actului medical. Acestea aveau termen decembrie 2021. Și acestea finanțabile din PNRR. Asta dacă chiar îi pasă de sănătatea românilor, a punctat Ioana Mihăilă pe pagina sa de Facebook.

