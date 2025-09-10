Radu Drăgușin, pe lista lui Nottingham Forest! Posibilă reuniune cu Ange Postecoglou

Fundașul român este văzut drept o soluție pentru defensiva „pădurarilor” în mercato-ul de iarnă.

Radu Drăgușin (23 de ani) ar putea schimba echipa în iarna acestui sezon, după ce la Tottenham șansele de a prinde minute sunt reduse. Internaționalul român, abia revenit la antrenamente după o pauză de șapte luni cauzată de operația de ligamente încrucișate la genunchiul drept, este una dintre variantele de transfer analizate de noul antrenor al lui Nottingham Forest, Ange Postecoglou.

Australianul, instalat recent pe banca „pădurarilor” după demiterea lui Nuno Espirito Santo, îl cunoaște foarte bine pe Drăgușin. Cei doi au colaborat la Tottenham, acolo unde Postecoglou l-a adus pe român, însă evoluțiile fundașului au fost inconstante în perioada respectivă.

„Se încadrează perfect”

Publicația express.co.uk susține că Drăgușin este un profil pe placul lui Postecoglou: „Unul dintre numeroșii jucători aduși de Postecoglou în perioada celor două sezoane petrecute la Spurs, Radu Drăgușin a avut evoluții inconstante sub comanda fostului antrenor al lui Celtic. Totuși, fundașul român se încadrează perfect în profilul de apărător central preferat de Postecoglou. Deși pare să fi ieșit din planurile echipei de start la Tottenham, Drăgușin ar putea deveni o variantă interesantă pentru Postecoglou și Nottingham Forest în fereastra de transferuri din ianuarie.”

La Spurs, Drăgușin se confruntă cu o concurență acerbă în defensivă și cu lipsa ritmului de joc, după cele șapte luni de absență. Situația sa deschide posibilitatea unui transfer care să îi ofere constanță și șansa de a juca sub comanda unui antrenor care are încredere în calitățile sale.

Ange Postecoglou a fost demis de Tottenham la finalul sezonului trecut, însă a rămas în fotbalul englez, fiind instalat pe banca lui Nottingham Forest. Cu Spurs, tehnicianul australian a reușit o performanță notabilă: câștigarea Europa League, după finala cu Manchester United, scor 1-0.

Dacă mutarea se va concretiza, Drăgușin ar putea beneficia de un restart în Premier League, într-un context în care Nottingham Forest are nevoie urgentă de întăriri defensive pentru a evita lupta la retrogradare.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!