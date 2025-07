Radu Drăguşin, dezvăluire emoționantă! O accidentare îi va marca întreaga carieră

Radu Drăguşin a vorbit despre ruptura de ligamente care l-a scos din circuit și despre forța de a merge mai departe.

Internaționalul român Radu Drăguşin, legitimat la Tottenham Hotspur, a rememorat accidentarea gravă suferită la finalul lunii ianuarie și a oferit declarații emoționante într-un interviu realizat cu ocazia semnării unui parteneriat de imagine.

Fundașul central s-a accidentat într-un meci din Europa League, împotriva formației Elfsborg, scor 3-0, disputat pe 31 ianuarie. Diagnosticul a fost crunt: ruptură de ligamente încrucișate la genunchi, ceea ce l-a forțat să încheie sezonul mai devreme.

„Cu siguranță cel mai greu moment din cariera mea a fost accidentarea pe care am suferit-o la sfârşitul lui ianuarie. Atunci când eşti fotbalist, te simți imbatabil. Te simți că nimic nu se poate întâmpla, n-ai ce să pățeşti, eşti în cea mai mare forță din viața ta. Într-o milisecundă, un pas greşit îți ia acest sentiment şi te aduce puțin cu picioarele pe pământ, să spun aşa”, a spus Drăgușin.

„O să trebuiască să joc cu această accidentare toată viața mea. Şi mai mult decât de trecut peste acest moment este să-l accepți şi să te împaci cu faptul că va fi mereu cu tine această accidentare. Uşor-uşor mă recuperez, uşor-uşor o să revin la forma pe care o aveam, şi mai puternic o să fiu. Eu cred că e ceva de acceptat şi să înveți cum să trăieşti cu această accidentare. A fost dificil, pentru că în momentul când am aflat diagnosticul nu mi-a venit să cred. Este una, dacă nu cea mai dificilă accidentare din fotbal”, a adăugat fundașul.

Juventus, începutul drumului spre performanță

În același interviu, Radu Drăgușin a rememorat momentul care i-a schimbat definitiv cariera – transferul la Juventus, când avea doar 16 ani. Mutarea în Italia a însemnat primul pas major spre marea performanță, dar și adaptarea la o disciplină profesională de fier.

„Momentul în care am plecat la Juventus, practic, a fost cea mai mare schimbare pentru mine. Când aveam doar 16 ani, am lăsat tot în România şi am venit să-mi urmăresc visul de a ajunge fotbalist profesionist. Ăla a fost momentul care a schimbat toată traiectoria carierei mele. Acolo oameni sunt foarte stricți, foarte punctuali, foarte precişi şi doar cei care reuşesc să mențină toate aceste lucruri ajung”, a declarat Drăguşin.

Deși acum aparține de Tottenham, jucătorul în vârstă de 23 de ani nu și-a ascuns satisfacția pentru performanțele obținute la echipa națională. Clasarea României în optimile EURO 2024 a fost un moment de vârf în cariera sa internațională.

În ceea ce privește prezentul său la clubul englez, Drăguşin a recunoscut că mutarea la Tottenham s-a realizat rapid și firesc, dorința de a evolua în Premier League fiind una veche și constantă.

