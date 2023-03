Rabla Clasic şi Rabla Plus iau startul pe 24 martie. Noutățile acestor programe

Rabla Clasic şi Rabla Plus iau startul pe 24 martie. Aceste programe se bucură de un succes uriaș de la an la an, astfel că ministerul mediului aduce noi îmbunătățiri.

Prima de casare pentru o maşină veche va ajunge acum la şapte mii de lei, iar dacă vor fi predate două maşini, valoarea ecotichetului ajunge la 10.000 de lei.

Cine are în plan cumpărarea unei maşini electrice va trebui să ţină cont de faptul că ecotichetul se acordă doar dacă maşina costă mai puţin de 75.000 de euro.

De asemenea, trebuie predată o rablă la schimb. Bugetul pentru aceste două programe este anul acesta de 1,5 miliarde de lei.

De azi într-o lună, adică pe 21 aprilie, ia startul şi programul Rabla Local, după ce a trecut până acum prin trei încercări de lansare ratate.

Prin acest program, cei care se decid să renunţe la o maşină mai veche de 15 ani primesc 3.000 de lei, din care 2.400 de lei îi achită Ministerul Mediului iar restul autoritatea locală.