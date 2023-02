Puzzle-uri ce arată case în miniatură creează o amintire a trecutului Libanului

Construite din lemn reciclat, aceste puzzle-uri 3D de case tradiționale în miniatură își propun să amintească oamenilor de vremurile de glorie ale arhitecturii trecutului Libanului.

Sunt fabricate din lemn reciclat și fac parte dintr-un proiect numită „De la Leb cu dragoste” care are ca scop să reamintească oamenilor de zilele de glorie ale arhitecturii libaneze.

Mai multe case în miniatură ce simbolizează arhitectura trecutului Libanului fac parte dintr-un proiect amplu From leb with Love

„ From Leb With Love este un proiect pentru toate generațiile: pentru generația care a trăit prin gloria clădirilor de patrimoniu, pentru generația noastră care a văzut o parte din el și pentru generația următoare de care ne temem că nu va putea vedea ce noi și părinții noștri au fost martori. Acesta este motivul pentru care o mare parte din profiturile care rezultă din acest proiect sunt destinate refacerii sau redeschiderii clădirilor de patrimoniu care și-au pierdut viața”, spune Jennifer Ghafary, co-fondatoare From Leb with Love.

Un pianist ucrainean susține un concert de caritate în Liban

Un pianist ucrainean-libanez, pe nume Tetyana Primak-Khuri, a susținut un concert de caritate în Liban pentru a ajuta oamenii din Ucraina, cu sprijinul ambasadei ucrainene și al comunității locale.

La concertul „De la Beirut la Kiev” au participat aproximativ 300 de persoane – mulți purtând steaguri, broșe, eșarfe și tricouri înfățișând steagul ucrainean, conform Reuters.

„Toți ucrainenii din Liban încercăm să ajutăm cât putem, strângând bani, adunând ceva ajutor umanitar… Sunt foarte fericit că am făcut-o pentru că acum nu au loc prea multe concerte, mai ales într-o asemenea situație economică în Liban”, spuse Primak-Khuri din casa ei din Tripoli.

Un pianist ucrainean a avut un concert în Liban pentru a susține victimele agresiunii rusești din țara sa

Ultima dată când pianista a fost în Ucraina a fost în decembrie 2021 pentru a participa la înmormântarea mamei ei. Tatăl și sora ei sunt încă în țară, deoarece tatăl ei refuză să plece.

