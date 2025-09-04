Putin și Xi Jinping, surprinși discutând despre transplanturi care prelungesc viața și posibilitatea nemuririi

Președintele Chinei, Xi Jinping, și omologul său rus, Vladimir Putin, au fost surprinși discutând despre transplanturi de organe care ar putea prelungi viața și chiar despre posibilitatea nemuririi, înaintea unui grandios parade militar desfășurat miercuri la Beijing. Microfoanele statului chinez au redat schimbul de replici dintre cei doi lideri, în timp ce aceștia defilau împreună cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pe covorul roșu de la Piața Tiananmen.

Putin și Xi Jinping discută despre transplanturi

Potrivit traducătorului lui Xi, președintele rus a afirmat că „dezvoltarea biotehnologiei permite transplanturi succesive de organe, astfel încât oamenii ar putea deveni mai tineri pe măsură ce înaintează în vârstă și, teoretic, ar putea deveni nemuritori.” Xi Jinping a adăugat că, potrivit unor predicții, „în acest secol ar putea fi posibil să trăim până la 150 de ani.”

Putin a confirmat discuția într-o conferință de presă, menționând că „medicina modernă și intervențiile chirurgicale legate de înlocuirea organelor permit speranța unei vieți active prelungite.”

Evenimentul a marcat prima apariție a lui Kim Jong Un alături de Xi și Putin, în contextul în care liderii unor state sancționate sever de Occident și-au reafirmat ambiția de a influența ordinea globală. China și Rusia au declarat o „parteneriat fără limite”, iar ambii lideri, ambii în vârstă de 72 de ani, nu și-au exprimat intenția de a părăsi funcțiile pe care le dețin.

Această discuție a atras atenția experților internaționali, în contextul în care China se confruntă cu o penurie severă de donatori de organe și cu probleme legate de piața neagră a transplanturilor. Schimbul de replici dintre Xi și Putin a fost perceput de unii analiști ca simbolizând dorința ambilor lideri de a controla puterea și sănătatea în propriile țări, dar și la nivel global.

