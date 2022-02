Putin anunță începerea „Operațiunilor militare speciale” în Ucraina. La ora 5:50, președintele Rusiei, Vladimir Putin, le-a cerut trupelor ucrainene să depună armele, printr-un mesaj public pe televiziunea națională. Consiliul de Securitate al ONU se întrunea la New York, la aceeași oră.

Liderul de la Kremlin a decretat începutul „operațiunilor militare speciale” în Ucraina. El a promis că va încerca să demilitarizeze, dar nu să ocupe țara. Discursul a fost difuza înainte de ora locală 6 a.m.

Potrivit Bloomberg, acțiunea este menită să protejeze populația din regiunea Donbas din estul Ucrainei, invocând necesitatea „demilitarizării” țării și acuzând SUA că depășesc „linia roșie” a Rusiei prin extinderea NATO.

Putin a spus că operațiunea va avea ca scop „demilitarizarea și denazificarea Ucrainei,” referindu-se la afirmația Kremlinului că armata Ucrainei amenință Rusia și că este condusă de neonaziști.

Putin anunță începerea „Operațiunilor militare speciale” în Ucraina

„Toți membrii armatei ucrainene, care se conformează apelului, vor putea părăsi zona de luptă,” a spus el. A mai transmis, de asemenea, un avertisment altor țări, precum Statele Unite, care au sprijinit Ucraina.

citește și: Șapte soluții pentru încetarea conflictului ruso-ucrainean

„Oricine încearcă să intervină împotriva noastră, sau cu atât mai mult, să formuleze amenințări contra țării noastre și a poporului nostru, trebuie să știe că răspunsul Rusiei va fi imediat,” a spus domnul Putin.

Liderul Rusiei le-a cerut soldaților ucraineni să depună imediat armele

În mesajul adresat națiunii, Putin a spus că „suntem de partea dreaptă a istoriei.”

„Tu și cu mine știm că puterea noastră constă în corectitudine și adevăr, care sunt de partea noastră,” astfel s-a adresat rusului de rând. “Forța și disponibilitatea de a lupta sunt fundamentul independenței și suveranității.”

În timp ce vorbea, Consiliul de Securitate al ONU se reunea la New York, într-o ultimă încercare de a evita războiul. Mai mulți ambasadori dintre aliații NATO, inclusiv reprezentanta SUA, Linda Thomas-Greenfield, au cerut Rusiei să se retragă și să revină la masa negocierilor, conform The New York Times.

„Întoarceți-vă înainte de a fi prea târziu!” a îndemnat Thomas-Greenfield.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!