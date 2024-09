Protest al persoanelor cu dizabilități împotriva noii legi a pensiilor

Persoanele cu dizabilități au protestat luni, 16 septembrie, în Piața Victoriei din Capitală din cauza reducerii pensiilor ca urmare a intrării în vigoare a noii legi.

Aceștia sunt nemulţumiţi de diminuarea pensiilor cu procente cuprinse între 40 şi 80%, potrivit Danielei Tontsch, preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România. Oamenii cu probleme de sănătate care au ieșit la pensie au solicitat Guvernului corectarea acestei deficiențe. „Eu am ieșit la pensie la vârsta de 50 de ani de ani, pentru că am gradul I de handicap, și asta menționează legea. Nu este vina mea că am ieșit la pensie mai repede. E normal să ies la pensie mai devreme, pentru că nu pot să lucrez la fel ca o persoană sănătoasă și atunci de ce să fiu penalizat la pensie? Beneficiez de o pensie de 3.100 de lei, după 24 de ani de muncă. Am primit decizia de recalculare. Mi s-a redus cu câteva sute de lei. Nu este normal. Am fost trecut ca muncitor necalificat. O să depun o contestație“, a spus Ion, o persoană dizabilități care a lucrat ca cizmar.

Au protestat persoane cu dizabilități grave

O mare parte dintre cei care au protestat au fost persoane cu handicap, persoane cu afecţiuni grave, cu boli cronice, persoane imobilizate care se expun unui risc din punct de vedere al sănătăţii. „Persoanele cu dizabilităţi care au lucrat în condiţii de handicap şi care au îndeplinit stadiul de cotizare contributiv prevăzut de lege se confruntă acum cu anularea recunoaşterii acestui drept din Legea 360, iar pensiile recalculate ale acestor persoane sunt diminuate cu procente între 40 şi 80%”, a declarat Daniela Tontsch, preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.

Aceasta a spus că persoanelor cu dizabilități li se amputează un drept:

„Astăzi practic li se amputează un drept. Pensia este un drept de proprietate pe care aceşti domni guvernanţi vor să îl înlocuiască cu un ajutor social a spus Tontsch pentru Agerpres.

„Vor să ne anuleze un drept câştigat şi să ne ofere un ajutor social“

Guvernul s-a manifestat într-un mod „incoerent” în privința stabilirii pensiilor persoanelor cu dizabilități, crede reprezentanta acestei categorii. „Iniţial, premierul a anunţat elaborarea unei legi distincte pentru îndreptarea aceste inechităţi. După care s-a înfiinţat grupul de lucru la nivelul Ministerului Muncii. Între timp a ieşit premierul cu declaraţia că va discuta cu Comisia Europeană şi va îndrepta această inechitate faţă de persoanele cu dizabilităţi, mineri şi alte categorii afectate. Iar vineri noi am primit din partea Ministerului Muncii propuneri de modificare a Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Vor să ne anuleze un drept câştigat şi să ne ofere un ajutor social. (…) Legea 448 este cu totul altă lege. Legea pensiilor este o lege care prevede un drept câştigat. Nu putem să acceptăm un ajutor social în locul unui drept câştigat”, a mai afirmat preşedintele Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România.

Se anulează recunoaşterea unui stagiu de cotizare redus

Reprezentanţii Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România mai arată că noile modificări legislative anulează recunoaşterea unui stagiu de cotizare contributiv redus pentru persoanele cu dizabilităţi: „Această lege introduce o formulă de calcul care are la bază aplicarea unui stagiu de cotizare uniform de 25 de ani, fără a ţine cont de stagiile reduse recunoscute anterior pentru persoanele cu dizabilităţi grave şi accentuate, ceea ce produce o diminuare semnificativă a pensiilor acestor persoane. La fel de grav este că persoanele cu dizabilităţi care se vor pensiona în baza Legii 360/2023 şi vor beneficia de stagiul redus de cotizare, vor avea pensii mai mici ca indemnizaţia socială de 1.200 lei”, se arată într-un comunicat de presă.

„Un amendament pentru a include acordarea indexării anuale a pensiilor persoanelor cu dizabilități“

„În contextul dezbaterilor actuale privind reforma sistemului de pensii, în special în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, subliniez importanța unei abordări juste și echitabile în tratamentul acestui segment vulnerabil al populației.

Este recunoscut faptul ca mulți dintre cei cu dizabilități nu au avut posibilitatea de a acumula un stagiu complet de cotizare de 35 de ani din cauza problemelor de sănătate, motiv pentru care li s-au echivalat anumite perioade. Cu toate acestea, pensiile acestor persoane sunt adesea la un nivel destul de scăzut, iar una dintre problemele identificate este legată de indexarea acestora.

În prezent, sistemul de pensii nu prevede o indexare adecvată pentru pensiile persoanelor cu dizabilități, ci se raportează la stagiul de cotizare efectuat de fiecare în parte. Aceasta poate duce la o perpetuare a inechităților și la o deteriorare a nivelului de trai al acestor persoane vulnerabile în fața inflației și a creșterii costurilor de trai.

În acest sens, din punctual meu de vedere, ar trebui venit cu un amendament pentru a include acordarea indexării anuale a pensiilor persoanelor cu dizabilități, cu o rată echivalentă cu inflația înregistrată raportata la pensia din luna august și nu la cea recalculată din septembrie. Aceasta măsura ar asigura menținerea puterii de cumpărare a acestor pensii și ar contribui la o mai mare stabilitate financiară și socială pentru beneficiarii acestora“, a declarat Daniel Andrei, vicepreședinte Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia si Coordonator al Centrului de zi ,,Christian” din Târgu-Jiu.