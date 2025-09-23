Tensiuni în Coaliție: Nicușor Dan cheamă liderii politici la consultări la Cotroceni

Sursa: Facebook/ Nicușor Dan

Surse politice susțin că șeful statului va discuta cu liderii Coaliției, printre alte subiecte, despre expirarea plafonării adaosului comercial la alimente, programată pentru finalul lunii

Președintele Nicușor Dan a convocat marți, la Palatul Cotroceni, o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare. Întâlnirea, programată la ora 11.00, vine pe fondul unor subiecte delicate care au generat tensiuni între partenerii de guvernare, precum plafonarea prețurilor la produsele de bază și verdictul așteptat al Curții Constituționale, în legătură cu legile din al doilea pachet de măsuri pentru reducerea deficitului.

Deși agenda oficială nu a fost comunicată, surse politice susțin că șeful statului va discuta cu liderii coaliției despre expirarea plafonării adaosului comercial la alimente, programată pentru finalul lunii. În timp ce PSD cere menținerea măsurii și a depus un amendament în Senat, premierul Ilie Bolojan amintește că partidele au convenit deja ca de la 1 octombrie plafonarea să înceteze.

Un alt punct fierbinte îl reprezintă decizia pe care Curtea Constituțională o va lua miercuri, cu privire la mai multe sesizări, inclusiv cele referitoare la pensionarea magistraților. O eventuală constatare de neconstituționalitate ar putea pune sub semnul întrebării legitimitatea Guvernului, au avertizat unii lideri politici.

Pe lângă aceste teme, discuțiile ar putea atinge și problema datei alegerilor pentru Primăria Capitalei, care încă nu a fost stabilită, deși termenul legal a expirat la începutul lui septembrie. După întâlnirea cu președintele, liderii coaliției urmează să continue consultările într-o ședință proprie.

