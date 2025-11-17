Titlurile de stat Fidelis sunt disponibile pentru persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, iar veniturile obținute din dobânzi sau câștiguri de capital rezultate din tranzacționarea titlurilor sunt scutite de impozit

Ediția de noiembrie a Programului de titluri de stat Fidelis, derulată între 7 și 14 noiembrie 2025, a înregistrat subscrieri totale de peste 1,3 miliarde lei, confirmând interesul constant al investitorilor individuali pentru acest instrument de economisire. Potrivit Ministerului Finanțelor, în cele șapte zile ale ofertei au fost plasate 13.864 de ordine de subscriere, în valoare de 477,60 milioane lei și 164,71 milioane euro, echivalentul a 823,55 milioane lei.

O participare notabilă s-a consemnat din partea donatorilor de sânge, beneficiari ai tranșei speciale. Această categorie a atras subscrieri de 88,87 milioane lei prin 2.015 ordine, dobânda anuală oferită fiind de 7,95%, iar pragul minim de subscriere redus de la 5.000 la 500 lei, pentru a încuraja implicarea mai multor persoane.

Cea mai mare cerere s-a înregistrat pe titlurile pe doi ani în lei, cu o dobândă de 6,95%, care a atras 231,66 milioane lei. De asemenea, scadența pe șase ani în lei, cu dobândă de 7,70%, a generat subscrieri de 121,96 milioane lei. Emisiunile în euro au avut și ele un interes solid: titlurile pe zece ani, cu o dobândă de 6%, au atras 71,10 milioane euro, în timp ce scadențele de trei și cinci ani au cumulat 52,10 milioane euro, respectiv 41,50 milioane euro.

De la lansarea Programului Fidelis, investițiile totale au depășit 60,62 miliarde lei, prin aproape 493.000 de subscrieri. Contribuția donatorilor de sânge, de la debutul parteneriatului cu Rock FM, a ajuns la peste 3,84 miliarde lei.

Titlurile de stat Fidelis sunt disponibile pentru persoanele fizice, rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, iar veniturile obținute din dobânzi sau câștiguri de capital rezultate din tranzacționarea titlurilor sunt scutite de impozit. Achiziționarea titlurilor oferă și posibilitatea tranzacționării pe piața secundară, deoarece acestea vor fi listate la Bursa de Valori București.

Sindicatul de intermediere al acestei emisiuni a fost format din BT Capital Partners & Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD – Groupe Societe Generale, UniCredit și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube