De către

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza valabilă până pe 28 septembrie 2025, care arată o schimbare importantă de regim termic.

După câteva zile cu temperaturi neobișnuit de ridicate, vremea se va răci semnificativ și vor apărea ploile, potrivit ANM.

Între 22 septembrie, ora 9:00, și 23 septembrie, ora 9:00, cerul va fi mai mult senin în toată țara. Vântul va sufla slab și moderat, dar cu intensificări la altitudini mari la munte (70 – 80 km/h) și în Banat (55 – 65 km/h), precum și, temporar, în Moldova.

Maximele se vor situa între 22°C pe litoral și 32°C în Banat, iar minimele între 7 și 15°C, cu valori izolate de 1°C în estul Transilvaniei și până la 19°C în Dealurile de Vest. Local se va semnala ceață, iar în depresiunile Carpaților Orientali vor fi condiții de brumă.

În București, cerul va fi senin, vântul slab până la moderat, cu temperaturi maxime de 26 – 28°C și minime de 11 – 13°C.

23-24 septembrie: Căldură de vară târzie

În intervalul 23 septembrie, ora 9:00 – 24 septembrie, ora 9:00, vremea rămâne stabilă și mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi senin, cu înnorări temporare noaptea în vest și nord. Vântul va fi slab și moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului.

Temperaturile maxime vor fi între 23°C în Dobrogea și 32°C în Banat și Oltenia de sud-vest, iar minimele între 3°C în depresiunile Carpaților Orientali și 18°C în Crișana deluroasă.

În Capitală, maximele se mențin la 26 – 28°C, iar minimele la 11 – 14°C, cu cer senin și condiții de ceață dimineața și noaptea.

24-25 septembrie: Primele semne de răcire

Între 24 septembrie, ora 9:00 – 25 septembrie, ora 9:00, valorile termice scad în nord-vest și est, apropiindu-se de mediile normale, dar rămân ridicate în rest.

Se vor semnala averse și descărcări electrice pe arii restrânse în Moldova, Banat, Crișana, Transilvania și în zonele montane. Vântul va sufla moderat, cu intensificări ziua în nord-est și noaptea în sud și sud-est.

Maximele se vor încadra între 18°C în nordul Moldovei și 31°C în Banat și Oltenia de vest, iar minimele între 4°C în estul Transilvaniei și 18°C în dealurile Banatului.

În București, se vor înregistra maxime de 26 – 28°C și minime de 11 – 14°C, cu cer variabil și vânt moderat spre seară.

25-28 septembrie: Răcire accentuată și ploi

De la 25 septembrie, vremea se va răci semnificativ la nivel național. La munte și în jumătatea vestică a țării sunt prognozate ploi temporare.

Și în Capitală se va resimți o scădere importantă a temperaturilor, iar probabilitatea de precipitații va crește spre finalul perioadei.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.