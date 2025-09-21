Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică o avertizare Cod galben de vânt pentru mai multe zone din județul Timiș.
Potrivit specialiștilor ANM, rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 km/h.
Printre localitățile aflate sub incidența avertizării se numără: Jimbolia, Deta, Gătaia, Săcălaz, Ciacova, Lenauheim, Peciu Nou, Cărpiniș, Comloșu Mare, Teremia Mare, Jamu Mare, Denta, Cenei, Banloc, Giulvăz, Uivar, Moravița, Voiteg, Ghilad, Checea, Livezile, Foeni, Otelec și Giera.
Durata avertizării
Atenționarea este valabilă până în jurul orei 17:30.
Administrația Națională de Meteorologie reamintește că avertizările nowcasting se emit pentru fenomene imediate și au o durată de maximum șase ore.
