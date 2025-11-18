Producția de vin din România a înregistrat în 2025 o creștere remarcabilă de 29%, ajungând la 4,1 milioane de hectolitri – un nivel cu 3% peste media ultimilor cinci ani, arată datele Wines of Romania.

Rezultatul contrastează cu evoluția lentă a Uniunii Europene, unde producția crește cu doar 2%, dar rămâne cu 8% sub media pe cinci ani.

Creșterea vine după un 2024 dificil, marcat de secetă și fenomene meteorologice extreme, iar România se numără acum printre puținele țări cu o revenire solidă.

O recuperare timidă după anul precedent

Raportul anual al Organizației Internaționale a Viei și Vinului (OIV), analizat de Wines of Romania, indică un avans global al producției de 3% în 2025.

Cu toate acestea, nivelul total – estimat la 232 de milioane de hectolitri – este încă cu 5% sub media ultimilor cinci ani.

În UE, producția se ridică la 14 milioane de hectolitri, dar decalajul față de nivelurile istorice rămâne semnificativ.

Franța rămâne în dificultate, Italia urcă, Spania stagnează

În timp ce Franța înregistrează o nouă scădere, de 1%, și rămâne la cel mai slab nivel din ultimele decenii, Italia bifează o creștere de 8%, atingând 47,4 milioane de hectolitri, peste media ultimilor cinci ani.

Spania, în schimb, consemnează al treilea an consecutiv cu producție redusă – 29,4 milioane de hectolitri, cu 6% sub nivelul anului trecut.

România, avantajată de o toamnă ideală

Deși primăvara a adus ger, grindină și perioade de secetă, toamna a oferit condiții aproape perfecte: diferențe termice mari între zi și noapte și ploi înainte de recoltă. Aceste elemente au contribuit la o calitate foarte bună a strugurilor în majoritatea regiunilor viticole din țară.

Creșteri mai mari decât România apar doar în țări cu producție redusă și fluctuații ample, precum Slovenia (+64%) și Cipru (+31%). Austria (+17%) și Croația (+21%) depășesc, de asemenea, mediile istorice.

În privința exporturilor, raportul arată o evoluție clară în segmentul vinurilor premium. Volumul exporturilor a rămas relativ stabil în perioada 2014–2024, însă valoarea aproape s-a dublat, semn că România trimite peste hotare vinuri mai scumpe și mai apreciate.

