Producătorul german de camioane MAN anunță concedierea a 2.300 de angajați din cauza dificultăților din industria auto

Subsidiara Volkswagen responsabilă de producția de camioane și autobuze, MAN, a anunțat joi că va reduce aproximativ 2.300 de locuri de muncă în Germania, ca parte a planurilor de a muta o parte din producție în Polonia, unde costurile sunt mai mici. Această decizie reprezintă o nouă lovitură pentru industria auto germană, aflată deja în dificultate, scrie AFP.

Potrivit companiei, cele 2.300 de posturi vizate reprezintă aproximativ 20% din forța de muncă germană și vor fi eliminate treptat până în 2030. MAN a subliniat că nu vor exista concedieri obligatorii, reducerea fiind realizată prin măsuri voluntare, cum ar fi pensionarea anticipată sau alte opțiuni negociate cu angajații.

Cererea scăzută pentru vehicule grele, cauzată de ritmul lent de creștere economică în Germania și Europa, a determinat producătorii germani de camioane să caute soluții pentru reducerea costurilor. Într-un caz similar, Daimler Truck a anunțat în iulie că va tăia 5.000 de locuri de muncă până în 2030, în cadrul unui plan de reducere a costurilor anuale din Europa cu 1 miliard de euro.

„MAN trebuie să se adapteze la continuarea slăbiciunii pieței de camioane din Germania și să își îmbunătățească poziția de cost. Firma este în mod special afectată de costurile ridicate cu electricitatea și forța de muncă, precum și de presiunea crescândă din partea concurenților asiatici”, a precizat compania într-un comunicat.

Karina Schnur, șefa consiliului de muncă al MAN, a catalogat planurile drept „o palmă dată angajaților”.

Sunt șocată de comportamentul companiei. Managementul nu a fost niciodată dispus să discute serios alternative la planurile de relocare, a declarat ea.

Sibylle Wankel, șefa filialei din München a sindicatului IG Metall, a spus reporterilor că sindicatul a propus măsuri menite să reducă diferența de costuri cu Polonia. „Am propus lucrul a două ore în plus pe săptămână fără creștere salarială. Diferența de costuri poate fi gestionată, nu complet, dar într-o măsură semnificativă”, a explicat ea.

Industria auto germană în ansamblu se confruntă cu costuri de producție ridicate și cu o competiție tot mai puternică din partea Chinei. Aproape 50.000 de locuri de muncă au fost pierdute în sector în ultimul an, o scădere de peste șase procente, conform Agenției Federale de Statistică din Germania.

