Statele Unite își exprimă deschis dorința ca Germania să preia conducerea militară a NATO în Europa.

Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la Alianță, a declarat că așteaptă momentul în care Berlinul va fi pregătit să ocupe funcția de comandant suprem al Aliaților în Europa (SACEUR), relatează independent.co.uk.

La Conferința de Securitate de la Berlin, Whitaker a afirmat: „Aștept ziua în care Germania va veni la Statele Unite și va spune că suntem gata să preluăm poziția de comandant suprem al Aliaților. Cred că mai este cale lungă până atunci, dar aștept cu interes aceste discuții.”

Comentariile sale au surprins audiența, generând reacții imediate din partea delegației germane.

Replica Berlinului: „Văd lucrurile puțin diferit”

Reprezentantul Germaniei la NATO și UE, general-locotenent Wolfgang Wien, a nuanțat poziția țării sale, subliniind că, deși Berlinul este dispus să își asume mai multe responsabilități în cadrul Alianței, consideră că funcția de SACEUR rămâne un „teren american”.

Postul este, în mod tradițional, ocupat de un militar american, iar actualul SACEUR, generalul Alexus G. Grynkewich, și-a început mandatul la 4 iulie 2025.

Ulterior, într-o postare pe X, Whitaker a reiterat mesajul central al intervenției sale: aliații „trebuie să-și respecte obligațiile asumate la Summitul de la Haga”.

El a subliniat: „investiți în apărare, consolidați cooperarea industrială, construiți reziliență, protejați coeziunea – cel mai mare avantaj strategic al nostru”.

UE crește ritmul investițiilor în apărare

În paralel cu tensiunile din interiorul NATO, Uniunea Europeană a anunțat un pachet major de măsuri pentru consolidarea capacităților militare ale blocului.

Scopul: mobilizarea rapidă a trupelor și echipamentelor în caz de conflict, pe fondul temerilor legate de intențiile Rusiei.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat că investițiile în apărare pot acționa ca un factor de descurajare.

„Slăbiciunea îi invită să acționeze,” a spus ea, explicând că o Europă pregătită nu va fi atacată: dacă UE „își crește capacitățile și pregătirea defensivă, atunci Rusia nu va ataca pentru că nu suntem slabi”.

Noua inițiativă de mobilitate militară prevede investiții de 17,65 miliarde de euro pentru modernizarea a 500 de puncte critice de infrastructură – poduri, porturi, tuneluri – care în prezent nu pot suporta transportul echipamentelor grele.

