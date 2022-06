Probleme la Metrorex. Compania are datorii de 33 de milioane de euro la Alstom

Compania franceză Alstom, care asigură mentenanţa metroului bucureştean, ia în considerare suspendarea progresivă a serviciilor de mentenanţă a flotei de metrou în luna iulie, dacă Metrorex nu achită facturile restante, a căror valoare totală este echivalentă unui an de servicii prestate.

Preşedintele Alstom, Gian Luca Erbacci, a declarat că pentru News.ro că metrorex datorează Alstom peste 33 de milioane euro, adică peste 160 de milioane lei, sumă ce corespunde unui an de plăţi restante.

„Metrorex ne datorează peste 33 de milioane euro. Această sumă corespunde unui an de plăţi restante. Între timp, am suportat toate costurile: ne-am plătit furnizorii la zi, am plătit salariile angajaţilor la zi. Din suma totală datorată, de peste 160 de milioane lei, echivalentul a 33 milioane euro, peste 140 de milioane lei provin din contractul anterior, pentru servicii prestate în cursul anului 2021, iar 20 de milioane lei pentru facturi restante în contractul început la 1 ianuarie 2022. Câte companii îşi permit să continue să lucreze fără să fie plătite timp de 1 an?”, a declarat pentru News.ro preşedintele Alstom pe Europa, Gian Luca Erbacci.

Preşedintele Alstom Europe menţionează că în tot acest timp Alstom a plătit furnizorii şi salariile angajaţilor la zi, inclusiv o creştere salarială de 10% anul trecut şi anul acesta.

“Alstom realizează mentenanţa conform contractului, indicatorii de performanţă sunt îndepliniţi, aşa că avem nevoie de achitarea integrală a facturilor. Este nevoie de angajament de ambele părţi, nu mai putem fi singurii care susţinem financiar acest contract”, a spus acesta.

Alstom precizează că a făcut toate demersurile amiabile în vederea recuperării sumelor datorate, iar în prezent două acţiuni sunt deschise la Tribunalul Bucureşti, dosarele fiind publice: pentru servicii prestate între mai şi decembrie 2021, plus penalităţi; şi pentru recuperareai penalităţilor de întârziere pentru facturile aferente serviciilor prestate în noiembrie şi decembrie 2020.

”După epuizarea tuturor demersurilor contractuale şi legale, dacă nimic nu se schimbă, compania ia în calcul suspendarea serviciilor de mentenanţă, ceea ce va duce la oprirea metroului pentru că trenurilor nu pot circula dacă nu sunt la zi cu mentenanţa.

Vom lua această măsură ca o ultimă opţiune posibilă, deoarece compania Alstom este pe deplin conştientă de importanţa serviciilor de mentenanţă pentru flota de metrou”, mai spune oficialul companiei care a furnizat servicii de mentenanţă în ultimii 18 ani, timp în care, susţine Alstom, disponibilitatea flotei a crescut de la 60% în 2004 la 100% în prezent.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!