Prințul Harry efectuează o vizită surpriză în Ucraina pentru a sprijini răniții de război

Prințul Harry a efectuat o vizită surpriză la Kiev, la invitația unei organizații care sprijină ucrainenii cu răni grave cauzate de conflictul armat. Sosind cu trenul, Ducele de Sussex a declarat că dorește să facă „tot ce este posibil” pentru a sprijini recuperarea militarilor răniți.

Prințul Harry, vizită surpriză în Ucraina

Organizația Superhumans, care oferă proteze și programe de reabilitare pentru cei afectați de război, a confirmat invitația adresată prințului. Fondatoarea Olha Rudnieva l-a întâmpinat pe Harry la sosirea trenului cu un îmbrățișare și i-a oferit un podstakannik, un suport tradițional pentru pahar folosit în trenurile de noapte din Ucraina.

Aceasta este prima vizită a prințului la capitala Ucrainei, deși în aprilie a vizitat un centru al organizației în Lviv. Conform estimărilor, zeci de mii de soldați și civili au suferit amputări ca urmare a invaziei ruse, deși Ucraina nu publică statistici exacte privind victimele militare.

În paralel, secretarul britanic de externe Yvette Cooper a fost prezent la Kiev, anunțând un sprijin suplimentar de 142 de milioane de lire pentru infrastructura energetică și comunitățile vulnerabile, precum și 100 de sancțiuni noi vizând economia și aprovizionarea militară a Rusiei. Cooper s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky, prim-ministrul Yulia Svyrydenko și ministrul de externe Andrii Sybiha.

Înainte de vizită, prințul Harry a declarat pentru The Guardian: „Nu putem opri războiul, dar putem face tot ce ne stă în putință pentru a ajuta procesul de recuperare. Putem continua să umanizăm oamenii implicați în acest conflict și prin ceea ce trec ei.”

Prințul a fost însoțit de o echipă a Invictus Games Foundation, fondată de el în 2014 pentru veteranii răniți să participe la competiții sportive. În 2022, o echipă din Ucraina a primit permisiunea specială a președintelui Zelensky de a concura în cadrul jocurilor, la câteva luni după începutul războiului.

Această vizită urmează după ce fundația caritabilă a Ducelui, Archewell, a donat recent 500.000 de dolari pentru proiecte care sprijină copiii răniți din Ucraina și Gaza, inclusiv evacuări medicale și dezvoltarea de proteze.

Sprijinul familiei regale britanice pentru Ucraina este constant: regele Charles a primit președintele Zelensky la reședința sa din Norfolk în martie, iar Prințul de Wales, fratele lui Harry, a vizitat refugiați ucraineni în Estonia în aceeași lună, lăudând reziliența acestora. Vizita lui Harry la Kiev vine la scurt timp după ce s-a întâlnit cu tatăl său, regele Charles, prima lor întâlnire față în față din februarie 2024.

