Prințul Harry declară că este mândru să fie britanic, în ciuda noii sale vieți în SUA

Prințul Harry, stabilit în California, și-a exprimat miercuri mândria de a fi britanic și a subliniat importanța de a nu uita veteranii militari. Comentariile sale au venit înainte de comemorarea anuală a celor căzuți în războaie din Marea Britanie, programată duminică, notează AFP.

Prințul Harry, care a efectuat două misiuni în Afganistan, a afirmat că, deși trăiește acum în străinătate, „Marea Britanie este și va rămâne întotdeauna țara pe care am slujit-o și pentru care am luptat cu mândrie”. Prințul a enumerat câteva dintre lucrurile care îl fac să iubească țara sa: „Glumele de la cantina militară, clubul, pub-ul, tribunele stadionului – oricât de ridicol ar suna, acestea sunt lucrurile care ne fac britanici. Nu îmi cer scuze pentru asta. Îmi place.”

La 41 de ani, Harry, fiul mai mic al regelui Charles III, este în mare parte îndepărtat de familia sa după ce, împreună cu soția sa Meghan, a renunțat la îndatoririle regale în urmă cu cinci ani. Într-un mesaj publicat de biroul său din SUA, prințul a mărturisit că a fost martor la „curaj și compasiune în cele mai dure condiții imaginabile” în timpul serviciului militar, dar și la cât de ușor pot fi uitați cei care și-au dat totul odată ce uniforma este pusă deoparte.

CITEȘTE ȘI – Tragedie aviatică la Louisville: un avion de marfă s-a prăbușit după decolare. Cel puțin șapte morți și un incendiu de proporții în zona industrială

El i-a îndemnat pe oameni să viziteze veteranii, să ia o ceașcă de ceai sau un pahar de bere cu ei pentru a le asculta poveștile și a le aminti că serviciul lor contează.

Harry a tensionat relațiile cu familia sa după ce s-a retras din îndatoririle regale în 2020 și a publicat mai târziu memoriile sale „Spare”, care au stârnit nemulțumirea Palatului Buckingham prin criticile aduse unor membri ai familiei, inclusiv soției fratelui său, Catherine, și soției tatălui său, regina Camilla. În septembrie, prințul s-a întâlnit cu tatăl său, Charles, care urmează un tratament pentru un cancer neprecizat, anunțat la începutul anului 2024.

Națiunea britanică va onora duminică eroii săi căzuți într-o ceremonie de comemorare la memorialul Cenotaph din centrul Londrei. După ce a părăsit armata, Harry a fondat Jocurile Invictus, un eveniment sportiv de profil înalt pentru soldații răniți și veterani. Prințul a subliniat că comemorarea anuală nu urmărește „glorificarea războiului, ci recunoașterea costului său: viețile schimbate pentru totdeauna și lecțiile plătite prin sacrificii inimaginabile.”

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.