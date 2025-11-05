Autoritățile au emis un ordin de adăpostire pe o rază de opt kilometri în jurul aeroportului, din cauza fumului toxic și a riscului de noi explozii

Un avion cargo al companiei UPS s-a prăbușit marți seară, la scurt timp după decolarea de pe Aeroportul Internațional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Aeronava, un MD-11 cu trei motoare, a fost cuprinsă de flăcări, imediat după desprinderea de la sol și s-a prăbușit într-o zonă industrială din apropierea pistei, provocând un incendiu uriaș și un bilanț tragic: cel puțin șapte morți și 11 răniți, potrivit autorităților citate de CNN și Reuters.

Guvernatorul statului Kentucky, Andy Beshear, a declarat că printre răniți se află persoane cu arsuri grave și că echipele de intervenție continuă să stingă focarele active. Martorii au relatat că una dintre aripi luase foc în timpul decolării, iar la impactul cu solul aeronava a explodat, generând un nor dens de fum vizibil de la kilometri depărtare.

Potrivit Administrației Federale a Aviației (FAA), zborul UPS 2976, care urma să ajungă la Honolulu, s-a prăbușit în jurul orei 17:15, ora locală. Aeronava, veche de 34 de ani, transporta un echipaj de trei persoane și era alimentată pentru un zbor de opt ore și jumătate. Ancheta preliminară va analiza dacă un motor s-a desprins înainte de impact, așa cum sugerează imaginile video difuzate de postul WLKY.

Expertul în siguranță aeriană John Cox a explicat că, în mod normal, avionul ar fi trebuit să poată zbura și cu două motoare, ceea ce ridică întrebări serioase asupra cauzei incendiului inițial. „Este un foc prea puternic pentru o defecțiune obișnuită”, a spus acesta.

Autoritățile au emis un ordin de adăpostire pe o rază de opt kilometri în jurul aeroportului, din cauza fumului toxic și a riscului de noi explozii. În zonă intervin echipe de la pompieri, poliție și Agenția Federală pentru Managementul Urgențelor.

Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a anunțat că va coordona ancheta, proces care ar putea dura între 12 și 24 de luni. Boeing, producătorul modelului MD-11, a transmis că va oferi sprijin tehnic autorităților și că este „profund îngrijorat pentru siguranța tuturor celor afectați”.

Accidentul lovește în plin inima economică a orașului Louisville, unde UPS operează Worldport, cel mai mare centru de distribuție aeriană din lume, cu peste 26.000 de angajați. „Acesta este un oraș UPS. Aproape fiecare familie are pe cineva care lucrează acolo”, a declarat Betsy Ruhe, membru al Consiliului Metropolitan.

Aeroportul a fost închis temporar, iar livrările pentru parteneri majori precum Amazon, Walmart și Serviciul Poștal al SUA vor fi afectate în următoarele zile.

