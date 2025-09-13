Premierul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, i-a oferit Prințului Harry al Marii Britanii un tur al clădirii guvernamentale distruse parțial de o rachetă a rușilor, acum o săptămână. Prințul Harry se află într-o vizită surpriză la Kiev. A ajuns acolo vineri dimineață, după o călătorie cu trenul, anunță TVR Info.



„Am avut din nou ocazia să mă întâlnesc cu Prințul Harry, în timpul vizitei sale la Kiev. Împreună, am văzut consecințele atacului cu rachetă rusească ‘Iskander’ asupra clădirii guvernului – o amintire dură a realității cu care se confruntă ucrainenii în fiecare zi”, a notat Svîrîdenko, pe rețelele de socializare.

“De asemenea, am discutat despre reabilitarea și recuperarea veteranilor. Am exprimat recunoștința pentru sprijinul său constant acordat militarilor noștri după luptă, inclusiv prin Jocurile Invictus, pe care le-a fondat în 2014. Ucraina a făcut parte din această inițiativă importantă din 2017, iar anul acesta, țara noastră a fost reprezentată de o echipă record de 35 de participanți. Țelul nostru acum este să vedem Jocurile Invictus organizate în Ucraina. Suntem pregătiți să le găzduim. Avem capacitatea, voința și, mai presus de toate, spiritul”, a notat premierul Ucrainei.

Prințul a fost însoțit de o echipă a Fundației Jocurilor Invictus

„Reziliența este esența faptului de a fi ucrainean, iar apărătorii noștri o dovedesc în fiecare zi”, a conchis Iulia Svîrîdenko.

Ieri, Prințul Harry s-a întâlnit cu veterani de război, într-un eveniment organizat la Muzeul Național de Istorie a Ucrainei, dedicat evenimentelor din Al Doilea Război Mondial.

A fost însoțit de o echipă a Fundației Jocurilor Invictus. Vizita a avut drept scop stabilirea unor planuri pentru asistență destinată veteranilor din Ucraina.

Este a doua vizită pe care Harry, fiul cel mic al Regelui Charles al III-lea al Marii Britanii, o face în Ucraina în acest an, după ce în aprilie a vizitat un centru pentru militari răniți din Lviv.

