Primul iPhone pliabil: Cum ar putea arăta „iPhone Fold”

Apple se apropie de lansarea mult așteptată a primului său iPhone pliabil, iar detaliile despre designul acestuia încep să iasă la iveală. Conform celor mai recente informații publicate de Mark Gurman în newsletter-ul său Power On de la Bloomberg, iPhone Fold – denumirea temporară a dispozitivului – ar putea arăta ca două iPhone 17 Air lipite unul de altul, însă cu un singur ecran pliabil și balama integrată.

Primul iPhone pliabil

Această comparație scoate în evidență și grosimea dispozitivului: iPhone-ul ultra-subțire actual măsoară doar 5,6 mm, iar Fold-ul ar urma să fie aproximativ la fel de subțire atunci când este desfășurat.

De asemenea, raportul sugerează că prețul ar putea fi unul premium, situându-se în jurul sumei de 2.000 de dolari la momentul lansării, programată pentru sfârșitul anului viitor. Ecranul interior ar urma să aibă aproximativ 7,8 inci, în timp ce ecranul exterior ar fi de circa 5,5 inci, potrivit surselor citate.

iPhone Fold promite astfel să combine inovația hardware cu experiența deja apreciată a iPhone-urilor, deschizând o nouă eră pentru smartphone-urile pliabile, care ar putea concura direct cu modelele high-end din piața globală.

Rămâne de văzut dacă toate aceste detalii vor fi confirmate la lansare, însă deja așteptarea este mare în rândul fanilor Apple și al pasionaților de tehnologie.

