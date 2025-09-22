Chrome pentru Android transformă orice pagină web într-un podcast interactiv

Google aduce o nouă funcție bazată pe inteligență artificială în aplicația Chrome pentru Android, care schimbă complet experiența de lectură. Browserul nu se limitează acum doar la a citi cu voce tare conținutul unei pagini, ci poate genera un Audio Overview – un rezumat interactiv, redat sub forma unei conversații asemănătoare unui podcast.

Funcția, asemănătoare cu cea introdusă în NotebookLM, era disponibilă anterior doar în versiunile experimentale Chrome Canary și apoi în varianta beta, dar a început acum să fie distribuită pe scară largă în versiunea stabilă (140.0.7339.124).

Practic, orice articol lung sau bloc de text poate fi transformat rapid într-o experiență audio atractivă, în care două voci AI sintetizează ideile principale și le redau într-un format conversațional.

Pentru a accesa funcția, utilizatorii trebuie să deschidă o pagină web în Chrome pentru Android, să apese pe pictograma More (cele trei puncte din colțul dreapta sus) și să selecteze Listen to this page. În modul de citire, un buton nou – lângă opțiunea de viteză de redare – permite activarea sau dezactivarea rezumatului AI.

Prin această noutate, Google își propune să transforme navigarea clasică pe internet într-o experiență mai dinamică, practică și accesibilă, aducând un plus de valoare pentru cei care preferă să asculte în loc să citească.

