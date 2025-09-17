Primul antrenor demis după o seară nebună de UCL! Mourinho este ca și instalat la Benfica

Bruno Lage a fost îndepărtat după eșecul surprinzător cu Qarabag, iar Rui Costa îl dorește urgent pe „The Special One”.

Benfica a anunțat oficial despărțirea de Bruno Lage, după înfrângerea șocantă cu 2-3 în fața lui Qarabag, pe Estádio da Luz, în grupele Ligii Campionilor. Decizia a fost luată de Rui Costa, președintele clubului, imediat după finalul partidei.

Portughezii au avut un început fulminant de meci, conducând cu 2-0 după doar 16 minute, prin reușitele lui Enzo Barrenechea și Vangelis Pavlidis. Totuși, azerii au reușit o revenire spectaculoasă, marcând prin Leandro Andrade, Camilo Duran și Oleksi Kașciuk, ultimul aducând victoria în minutul 86.

Rezultatul a produs o undă de șoc în fotbalul european, iar oficialii Benficăi au considerat că schimbarea antrenorului este inevitabilă, chiar dacă sezonul abia a început, iar echipa se află pe locul 4 în campionat.

Mourinho, favorit clar să revină pe Da Luz

Despărțirea de Bruno Lage deschide calea revenirii lui Jose Mourinho la clubul unde și-a început cariera de antrenor principal, în urmă cu exact 25 de ani. Rămas liber de contract după despărțirea de Fenerbahce, „The Special One” este considerat alegerea ideală pentru Rui Costa și Mario Branco, directorul general al clubului, cu care a lucrat deja în Turcia.

Presa lusitană susține că negocierile sunt foarte avansate, iar acordul ar putea fi oficializat chiar astăzi. „Rui Costa îl vrea pe Mourinho neapărat pe bancă încă de la duelul de sâmbătă al Benficăi, iar The Special One vrea să se întoarcă și el pe Da Luz”, notează publicația A Bola.

Deși inițial își dorea o revenire în Premier League, opțiunile lui Mourinho s-au redus după ce Nottingham Forest l-a ales pe Ange Postecoglou în locul lui Nuno Espírito Santo. Benfica nu îi poate oferi un salariu uriaș și nici un proiect de anvergură, dar relația excelentă cu conducerea clubului și contextul actual îl fac să fie foarte aproape de o nouă aventură la Lisabona.

Ca variantă de rezervă, în cazul unui refuz al lui Mourinho, Benfica îl are pe listă pe Sergio Conceição, liber de contract după despărțirea de AC Milan.

