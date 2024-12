Soos Zoltan este acuzat că ar fi primit mită opere de artă în valoare de 200.000 de euro

În urma alegerilor locale din luna iunie, Soos Zoltan a câştigat un nou mandat la Primăria din Târgu Mureş. El se află la cel de-al doilea mandat.

„În ordonanţa procurorilor se arată că, în cauză, există date şi probe care conturează următoarea stare de fapt: În perioada martie 2021- 2024, în calitate de primar al municipiului Târgu Mureş, având atribuţii de ordonator principal de credite, inculpatul Soos Zoltan ar fi primit în mod repetat, în mod indirect, foloase care nu i se cuvin, constând în opere de artă în valoare totală de 1.009.764 de lei (echivalentul sumei de circa 200.000 de euro), de la celălalt inculpat, administrator al unei societăţi comerciale, în legătură cu încheierea şi derularea în bune condiţii a unor contracte cadru şi a unor contracte subsecvente atribuite de primărie societăţii respective. Contractele au ca obiect lucrări de intervenţii şi reparaţii străzi, trotuare, parcări şi lucrări edilitare (apa-canal), precum şi amenajări infrastructură”, se arată într-un comunicat de presă al Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

Potrivit DNA, la data de 25 noiembrie 2022, în calitate de primar al municipiului Târgu Mureş, având atribuţii de ordonator principal de credite, „inculpatul Soos Zoltan ar fi primit în mod indirect, într-un cont aparţinând unei asociaţii controlate de inculpat, foloase care nu i se cuvin, constând în suma de 30.000 de lei, sub forma unui contract de sponsorizare de la o societate comercială, în legătură cu atribuirea şi derularea unui număr de 9 achiziţii directe în valoare totală de 275.355 de lei, realizate de primărie de la respectiva societate comercială”, scrie Agerpres.

Soos Zoltan știa din luna mai 2023, că procurorii DNA, din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş îl cercetează într-un dosar cu privire la anumite angajări din cadrul administraţiei publice locale.

„Ştiam din 2020 că mandatul de primar nu va fi unul uşor. Însă, mi-am asumat acest lucru, atunci când am depus jurământul şi am decis să vă reprezint cu cinste. Presiunile şi jocurile politice sunt la ordinea zilei şi pentru că am promis mereu transparenţă, vă comunic faptul că în cursul zilei de 30 mai, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie din cadrul Serviciului Teritorial Târgu Mureş mi-au adus la cunoştinţă faptul că sunt cercetat într-un dosar cu privire la statutul oficial al unor angajaţi din cadrul Primăriei Târgu Mureş. Faţă de cele ce mi s-au adus la cunoştinţă, manifest cooperare, transparenţă şi sunt convins că instituţiile statului îşi vor îndeplini mod onest atribuţiile de serviciu, fără a se lăsa conduse de intrigi politice sau de altă natură”, declara anul trecut Zoltan, scrie adevărul.ro.

Primarul a ajuns în fața Tribunalului Mureș, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

