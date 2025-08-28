Primarul din Mangalia, arestat preventiv. Ar fi primit mită și cadouri de lux în valoare de peste 600.000 de euro

De către

Primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, a fost arestat preventiv miercuri seară, după ce procurorii anticorupție au contestat măsura controlului judiciar. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă.

Potrivit anchetatorilor, primarul municipiului Mangalia, Cristian Radu, ar fi primit mită și cadouri de lux în valoare de peste 600.000 de euro, în mai multe tranșe.

Banii ar fi fost oferiți pentru eliberarea unor documente necesare intrării în legalitate a unor construcții ridicate fără autorizație.

Bani pentru protecție și achiziția unui hotel

Procurorii mai susțin că Radu ar fi încasat sume consistente și de la afaceriști locali, în schimbul protecției la controale.

O parte din banii obținuți ilegal ar fi fost ascunși prin achiziția unui hotel din stațiunea Cap Aurora.

Cristian Radu, aflat la al patrulea mandat de primar, este vizat și într-un alt dosar penal, fiind cercetat pentru abuz în serviciu.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.