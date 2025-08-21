Procurorii DNA din Constanța au efectuat miercuri percheziții la sediul Primăriei Mangalia, inclusiv la biroul primarului Cristian Radu, și au audiat mai mulți angajați ai instituției.

În urma acțiunilor, edilul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind suspectat de luare de mită.

DNA a confirmat că au fost desfășurate cinci percheziții în județul Constanța, inclusiv la Primărie.

Birourile lui Cristian Radu și ale administratorului public George Didi Călin au fost sigilate, iar reprezentanților instituției li s-a solicitat punerea la dispoziție a documentelor necesare anchetei.

Suspectul, acuzat de luare de mită și spălare de bani

Cristian Radu este suspectat că ar fi primit peste 600.000 de euro pentru eliberarea de autorizații, inclusiv în tranșe, pentru diverse construcții deja ridicate.

Potrivit anchetatorilor, primarul ar deține și haine de peste 40.000 de euro.

Denunțuri și tranzacții suspecte

Ancheta a fost demarată după ce doi oameni de afaceri au făcut denunțuri împotriva primarului.

De asemenea, o tranzacție imobiliară constând în cumpărarea unui hotel la un preț cu 500.000 de euro mai mic decât valoarea de piață este suspectată ca fiind un alt fel de mită.

Primarul, aflat la al patrulea mandat, a fost trimis în judecată încă din 2023 pentru atribuire ilegală de contracte de peste 13 milioane de lei, în special pentru atribuirea preferențială a contractelor de asistență juridică către o singură societate.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.