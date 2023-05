Primăria Sectorului 6 face sensuri unice pe treisprezece străzi

Primăria Sectorului 6 introduce sensuri unice pe treisprezece străzi, cu scopul de a facilita fluidizarea traficului, eliberarea trotuarelor pentru pietoni şi crearea de locuri de noi de parcare, potrivit reprezentanţilor autorităţii locale.

Reprezentanţii Primăriei Sectorului 6 au scris miercuri, pe Facebook, că angajaţii de la Biroul Mobilitate Urbană din cadrul Administraţiei Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 au obţinut avizele de la Comisia Tehnică de Circulaţie şi de la Brigada Rutieră pentru treisprezece străzi, potrivit agerpres.ro.

Aceştia au precizat că este vorba despre: strada Roşia Montană, între străzile Dezrobirii şi Cernişoara; strada Elevului, între străzile Dezrobirii şi Cernişoara; strada Cernişoara 45; strada Sibiu 11-13; strada Grinţieşului; strada Lacul Zănoaga; strada Lacul Zănoaga, intersecţie cu Aleea Petrăcheşti; strada Ghirlandei 50; Aleea Romancierilor; strada Locotenent Saidac Gheorghe; strada Nucşoara; strada Mehadia; bulevardul Iuliu Maniu 11A.

De joi până pe 7 iunie se vor monta indicatoarele rutiere, iar modificările vor apărea şi pe aplicaţia Waze.

Sensuri unice pe strazile din sectorul 1

» Pentru fluidizarea traficului, Administratia locala a Sectorului 1 a decis sa introduca, de anul viitor, sensuri unice in cartierele Aviatiei, Baneasa si zona Bd. Ion Mihalache.

» Proiectul de sistematizare a circulatiei a fost implementat deja pe o parte din cartiere.

De anul viitor, bucurestenii vor putea traversa mult mai usor cartierele sectorului 1. Specialistii administratiei locale au realizat, in premiera pentru Capitala, un proiect de sistematizare a circulatiei prin aplicarea de sensuri unice in mai multe cartiere din teritoriu. „Pentru fluidizarea traficului vor fi introduse sensuri unice in cartierele Aviatiei, Baneasa si in zona Bulevardului Ion Mihalache. Aceasta masura va duce la deblocarea strazilor de cartier, folosite ca alternativa de circulatie pentru marile bulevarde blocate de lucrarile interminabile ale Primariei Capitalei. Masura este o noutate absoluta in Capitala si ofera, pe langa alternative de trafic, solutii pentru locuri de parcare: se va putea parca pe ambele laturi ale strazii, fara ca traficul sa fie obstructionat. Trotuarele – reabilitate complet – sunt prevazute cu scuaruri unde este plantata vegetatie. Aceasta, pe langa un ambient placut, are rolul de a proteja locuitorii cartierelor din sectorul 1 de noxele eliminate de masinile care tranziteaza aceste zone„, a spus primarul Andrei Chiliman.

