Prezentă în România, Ursula von der Leyen a transmis un mesaj: „Dragă Nicușor…” – VIDEO

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat luni o vizită oficială la Baza militară Mihail Kogălniceanu din Constanța, unde a fost întâmpinată de președintele Nicușor Dan. În cadrul vizitei, oficialul european a subliniat importanța cooperării în domeniul apărării și a punctat direcțiile de dezvoltare ale Uniunii Europene în această zonă strategică.

Von der Leyen a transmis că sancțiunile economice adoptate împotriva Federației Ruse își fac tot mai puternic resimțite efectele, erodând treptat economia Moscovei și reducând capacitatea Kremlinului de a susține efortul militar. Totodată, președinta Comisiei Europene a reafirmat sprijinul neclintit al Uniunii pentru Ucraina și angajamentul ferm al blocului comunitar de a consolida securitatea regională, în special pe flancul estic al NATO.

Baza Mihail Kogălniceanu, una dintre cele mai importante facilități militare de pe teritoriul României, găzduiește în prezent trupe aliate și joacă un rol-cheie în apărarea colectivă a Alianței. Vizita lui von der Leyen marchează încă o recunoaștere a rolului strategic pe care România îl are la Marea Neagră, în contextul tensiunilor generate de războiul din Ucraina.

Ursula von der Leyen, vizită la Baza Mihail Kogălniceanu

„Vă mulțumesc foarte mult pentru primirea călduroasă. Dragă Nicușor, este o plăcere să mă aflu în România. Rezistați în fața intimidărilor din partea Moscovei. Ne trebuie o creștere pe modernizare. Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează economia Rusiei. Economia de război a Rusiei este suprasolicitată, a ajuns la limită. Lucrăm acum la cel de-al 19-lea pacjhet de sancțiuni.

Dragă Nicușor, ați combătut încercări de dezinformare, sunteți puternici, aveți un sprijin stabilit pentru Moldova (…) asta nu face decât ca reziliența noastră să fie mai puternică. Sustenabilitatea investițiilor în apărare: Avem un răspuns structural de a ne crește apărarea prin noul buget european. Propunem să triplăm finanțarea pentru securitatea granițelor, să mărim de 5 ori investițiile în apărare și să creștem de 10 ori investițiile în mobilitate militară”, a adăugat Von der Leyen.

Aș dori să împărtășesc niște idei pentru statul nostru vecin și prieten Moldova. Am sărbătorit ziua independenței, democrația Moldovei și iubirea lor pentru libertate. Au ales calea democratică, europeană și le vom sta mereu alături. Despre eforturile României de a reveni la creșterea durabilă: Ați promovat reforme și vă modernizați economia și salutăm aceste eforturi. România are cele necesare pentru a se pune pe traiectoria corectă. Împreună luptăm pentru a ne folosi cât mai bine de fondurile europene, pentru a asigura un viitor prosper pentru poporul român”, a fost o parte din discursul Ursulei von der Leyen.

