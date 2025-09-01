De către

Principalele teme de pe agendă vizează consolidarea colaborării dintre Uniunea Europeană și NATO, precum și strategii de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, efectuează luni o vizită oficială în România, la Constanța. Programul include discuții cu președintele Nicușor Dan și întâlniri cu reprezentanți ai Armatei, dar și o vizită la portul militar.

Potrivit Administrației Prezidențiale, principalele teme de pe agendă vizează consolidarea colaborării dintre Uniunea Europeană și NATO, precum și strategii de prevenire și descurajare a amenințărilor maritime și hibride.

Deși, inițial, era prevăzut să participe, premierul Ilie Bolojan nu va ajunge la Constanța. Șeful Executivului rămâne la București, unde are o agendă plină: negocieri în coaliție la prânz, ședință de Guvern după-amiaza și asumarea răspunderii în Parlament, programată pentru ora 19.00.

