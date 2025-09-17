Prețul aurului a înregistrat miercuri o ușoară scădere, după ce marți atingea un record istoric de 3.702 dolari pe uncie, pe fondul unei aprecieri ușoare a dolarului și al vânzărilor pentru realizarea de profit, potrivit Reuters.

Aurul spot a coborât cu 0,5%, ajungând la 3.671,61 dolari pe uncie în jurul orei 08:46 GMT. Totodată, contractele futures pentru aur cu livrare în decembrie au scăzut cu 0,4%, la 3.709 dolari.

„Ascensiunea aurului până la 3.700 de dolari a fost susținută de scăderea dolarului și de pariurile că Fed ar putea semnala reduceri suplimentare ale dobânzilor înainte de sfârșitul anului. Profitul realizat în jurul nivelului de 3.700 de dolari a dus metalul prețios sub această valoare. Totuși, dacă Fed va adopta un ton mai flexibil în ședința de astăzi, aurul ar putea urca din nou.”

Dolarul și obligațiunile americane influențează piața

Dolarul a crescut ușor cu 0,1%, după ce marți atingea cel mai scăzut nivel din ultimele două luni. Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani au rămas aproape de minimele ultimelor cinci luni.

Datele recente arată că vânzările retail din SUA au crescut mai mult decât se aștepta în august, însă piața muncii slăbită și prețurile în creștere din cauza tarifelor reprezintă riscuri pentru menținerea ritmului de consum.

Perspective privind reducerea dobânzilor Fed

Banca centrală americană este așteptată să reducă dobânda de referință cu 0,25 puncte procentuale pentru a susține piața muncii.

Declarațiile președintelui Fed, Jerome Powell, vor fi atent urmărite pentru a evalua ritmul viitoarelor reduceri. Ratele mai scăzute reduc costul de oportunitate al deținerii de aur, un activ care nu generează dobânzi.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.