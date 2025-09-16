De către

Aurul a atins marți dimineață un nou maxim istoric, în condițiile în care dolarul s-a depreciat, iar piețele așteaptă decizia Rezervei Federale a SUA privind reducerea dobânzii de referință, transmite Reuters.

La ora 06:32 GMT, aurul spot urcase cu 0,2%, până la 3.685,02 dolari pe uncie, după ce în timpul sesiunii a atins un vârf absolut de 3.689,27 dolari.

Contractele futures pentru livrarea în decembrie au crescut și ele cu 0,1%, ajungând la 3.722,70 dolari.

„Atmosfera este extrem de optimistă. Pieţele mizează pe tăieri de dobânzi înaintea deciziei FOMC. Perspectivele pe termen scurt şi mediu pentru aur rămân puternice”, a declarat Kyle Rodda, analist la Capital.com.

Totuși, el avertizează că aurul ar putea avea o „aterizare forţată” dacă Rezerva Federală nu va confirma așteptările pieței.

În schimb, o validare a direcției actuale ar putea împinge rapid metalul galben peste pragul de 3.700 de dolari.

Presiuni politice asupra Fed

Președintele american Donald Trump a cerut luni, printr-o postare pe rețelele sociale, o reducere „mai mare” a dobânzii de politică monetară, aducându-l pe șeful Fed, Jerome Powell, din nou în centrul atenției.

Datele instrumentului CME FedWatch indică o probabilitate aproape certă pentru o reducere de 25 de puncte de bază la finalul reuniunii FOMC din 17 septembrie, dar o parte a pieței ia în calcul și o tăiere de 50 de puncte.

Dobânzile mai mici sporesc atractivitatea aurului, reducând costurile de oportunitate pentru activele fără randament și punând presiune suplimentară pe dolar.

Fondurile și piața metalelor prețioase

SPDR Gold Trust, cel mai mare ETF susținut de aur, a raportat luni o creștere de 0,21% a deținerilor, până la 976,80 tone.

În același timp, alte metale prețioase au avut evoluții mixte:

argintul s-a menținut la 42,73 dolari pe uncie,

platina a scăzut cu 0,2%, la 1.398,84 dolari,

paladiul a pierdut 0,2%, ajungând la 1.182,25 dolari.

