Administrația președintelui Donald Trump presează Ucraina să accepte planul de pace americano-rus până la 27 noiembrie, Ziua Recunoștinței, relatează Financial Times, citând oficiali ucraineni.

Joi, biroul președintelui Volodimir Zelenski a confirmat că a primit oficial documentul din partea Statelor Unite.

Surse citate de publicația britanică susțin că Washingtonul urmărește să prezinte acordul Moscovei până la finalul lunii noiembrie și să finalizeze procesul la începutul lui decembrie, motiv pentru care a stabilit un calendar descris drept „agresiv”.

Prevederi considerate inacceptabile de Kiev

Planul în 28 de puncte aprobat de Donald Trump prevede concesii major semnificative pentru Ucraina, depășind limitele pe care Kievul le consideră negociabile.

Oficialii ucraineni afirmă că administrația Trump a transmis explicit necesitatea respectării unui calendar rapid, cu așteptarea ca Zelenski să semneze acordul „înainte de Ziua Recunoştinţei”.

Surse apropiate negocierilor compară presiunea actuală cu cea exercitată în trecut asupra Kievului în problema drepturilor asupra mineralelor strategice, când Ucraina a cedat pentru a menține sprijinul american în războiul cu Rusia.

Kievul lucrează la un set de contrapropuneri

Potrivit FT, respectarea termenelor impuse de SUA pare puțin probabilă. Echipa lui Zelenski indică existența unor puncte ce reprezintă linii roșii clare pentru Ucraina, iar oficialii lucrează în prezent la contrapropuneri ce vor fi prezentate Washingtonului.

Societatea civilă ucraineană ar urma, de asemenea, să se opună oricărui acord perceput drept o capitulare.

Biroul președintelui a transmis că Ucraina „a acceptat să lucreze la prevederile planului într-un mod care să ducă la încheierea justă a războiului” și că Zelenski va discuta în curând cu Trump despre „oportunităţile diplomatice existente şi punctele cheie necesare pentru a obţine pacea”.

Vizită accelerată a unei delegații militare americane

Zelenski s-a întâlnit joi cu o delegație militară americană condusă de secretarul armatei, Daniel Driscoll, considerat un apropiat al vicepreședintelui JD Vance.

Potrivit colonelului Dave Butler, cei doi „au convenit asupra unui calendar accelerat pentru semnarea” planului de pace. „Va fi un acord între SUA şi ucraineni pentru început”, a precizat acesta.

Un alt oficial american a dezvăluit că Driscoll și-a devansat cu o lună vizita în Ucraina, la solicitarea Casei Albe, pentru a „ajuta la demararea negocierilor de pace” și pentru a lua contact inclusiv cu partea rusă.

Casa Albă: planul a fost elaborat „în tăcere”

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, a declarat că specialul trimis al lui Trump, Steve Witkoff, și secretarul de stat Marco Rubio lucrează de o lună „în tăcere” la conturarea planului.

„Preşedintele susţine acest plan”, a spus Leavitt.

„Este un plan bun atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina, şi credem că ar trebui să fie acceptabil pentru ambele părţi”.

Reacția Uniunii Europene și contextul politic de la Kiev

Uniunea Europeană a reacționat solicitând ca Europa și Ucraina să participe activ la negocieri. „Nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei”, a spus Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru politica externă.

Presiunile se adaugă unei perioade politice dificile pentru Zelenski, slăbit de un scandal de corupție care a dus la demisia a doi miniștri.