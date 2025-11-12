Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, solicită demiterea miniștrilor Justiției și Energiei în urma unui scandal de corupție

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut miercuri demisia miniștrilor Justiției și Energiei în contextul unui amplu scandal de corupție din sectorul energetic al țării, afectat de război, notează AFP.
„Ministrul Justiției și ministrul Energiei nu pot rămâne în funcțiile lor”, a scris Zelenski pe rețelele sociale, adăugând că este „absolut inacceptabil ca încă să existe unele scheme de corupție în sectorul energetic”, în timp ce ucrainenii se confruntă zilnic cu pene de curent provocate de atacurile rusești.
