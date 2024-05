Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, s-a întâlnit cu generalul Petraeus, fost director al CIA

Președintele Senatului, Nicolae Ciucă, fost ministru al Apărării, s-a întâlnit cu David Petraeus, fost director al CIA.

Întâlnirea a avut loc la București, la sediul Senatului, la data de 25 mai 2024, arată o postare de pe contul de facebook al lui Nicolae Ciucă.

Ciucă și Petraeus dețin, fiecare dintre ei, gradul de general în rezervă.

Conform clipului video postat pe facebook, Ciucă i-a spus lui Petraeus că România a aderat la NATO în anul 2004 și la UE în anul 2007 (ceea ce Petraeus e greu de crezut că nu știa). După aderarea la NATO și la UE, România a avut o creștere economică de 800 la sută, i-a spus Ciucă lui Petraeus.

Unul dintre motivele pentru care fostul director al CIA a venit la București a fost acela de a-și lansa o carte cu titlul “Conflict: The Evolution of Warfare From 1945 to the Russian Invasion of Ukraine”. Lansarea de carte a avut loc la data de 22 mai 2024 la Universitatea Națională de Apărare ”Carol I”, care se află în subordinea Ministerului Apărării Naționale.

David Petraeus are acum 71 de ani. El a fost director al CIA între anii 2011 – 2012. Anterior, ca general în armata SUA, Petraeus a fost comandant al trupelor americane din Irak.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!