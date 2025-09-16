Președintele polonez Karol Nawrocki a lansat un apel către NATO pentru consolidarea capacităților de descurajare, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei.

Într-un interviu acordat publicației germane Bild, Nawrocki a declarat: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”.

Incidentul, petrecut săptămâna trecută, a marcat prima dată când forțele poloneze și cele ale NATO au doborât drone rusești deasupra Poloniei.

În total, cel puțin 19 drone au traversat spațiul aerian al țării, iar resturi au fost descoperite la sute de kilometri de granița estică. Nawrocki a precizat că atacul a fost „controlat direct de la Moscova” și reprezintă o demonstrație a capacităților militare ale președintelui rus Vladimir Putin.

Fără victime, dar cu riscuri majore

Deși doar trei sau patru drone au fost doborâte, șeful statului polonez a subliniat că niciun civil sau militar nu a fost rănit în timpul operațiunilor.

El a adăugat că se așteaptă ca „astfel de atacuri pe teritoriul NATO” să nu se mai repete și că Alianța trebuie să fie și mai bine pregătită.

Sprijin pentru apelul lui Trump

Președintele polonez a sprijinit apelul lansat de liderul american Donald Trump către statele membre NATO de a opri importurile de petrol rusesc.

„Europa ar trebui să-l sprijine (pe Trump) în aceste eforturi”, a spus Nawrocki, avertizând că menținerea achizițiilor de petrol din Rusia riscă să încurajeze Moscova și să conducă la noi agresiuni.

