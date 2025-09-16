Ideea, susținută de Kiev încă din primele luni ale războiului, revine în atenție, după multiple incursiuni în spațiul aerian al Poloniei

Ministrul de Externe al Poloniei, Radoslaw Sikorski, a declarat într-un interviu pentru Frankfurter Allgemeine că NATO ar trebui să analizeze posibilitatea instituirii unei zone de interdicție aeriană limitată, destinată contracarării dronelor rusești care amenință spațiul aliat.

Săptămâna trecută, un val de drone rusești a traversat granița poloneză, unele fiind doborâte de avioanele de vânătoare și sistemele de apărare ale NATO. Deși aeronavele nu erau înarmate, incidentul a ridicat îngrijorări legate de siguranța populației. „Dacă Ucraina ne-ar solicita să le neutralizăm deasupra teritoriului său, ar fi chiar în avantajul nostru. Personal, cred că această opțiune merită discutată”, a spus Sikorski.

El a subliniat că Polonia nu poate lua singură o astfel de decizie, care ține exclusiv de consensul în interiorul NATO și UE. Spre deosebire de apelurile anterioare ale președintelui Volodimir Zelenski privind o zonă aeriană completă, propunerea actuală vizează doar dronele care se apropie de granițele alianței.

Incursiunile rusești au determinat NATO să lanseze misiunea „Santinela Estului” pentru a proteja statele de pe flancul estic. Regatul Unit a confirmat luni participarea Forțelor Aeriene Regale la operațiune, întărind patrulele multinaționale deja formate din avioane poloneze, olandeze, germane și italiene.

Sikorski a atras atenția asupra caracterului suspect al acestor incidente: „Forțele noastre aeriene au acționat timp de șapte ore pentru a respinge amenințarea. Explicațiile Moscovei, fie că dronele au trecut din greșeală, fie că nici nu ar putea zbura atât de departe, se contrazic între ele.”

Situația tensionată nu se limitează la Polonia: zilele trecute, și România a ridicat avioane de vânătoare, după ce o dronă rusească a intrat în spațiul său aerian.

