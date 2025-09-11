Președintele Nepalului afirmă că încearcă să găsească o soluție pentru criză „cât mai curând posibil”

Președintele Nepalului, Ramchandra Paudel, a declarat joi că depune toate eforturile pentru a găsi o soluție la criza care afectează țara himalayană după ce protestele violente de săptămâna aceasta l-au forțat pe premierul KP Sharma Oli să demisioneze și au dus la incendierea Parlamentului, scrie AFP.

Consult și fac toate eforturile pentru a găsi o cale de ieșire din situația dificilă actuală, în cadrul constituțional. Fac apel către toate partidele să aibă încredere că se caută cât mai curând o soluție care să răspundă cerințelor cetățenilor protestatari, a transmis Paudel într-un comunicat.

KP Sharma Oli, în vârstă de 73 de ani și fost prim-ministru de patru ori, a demisionat marți în fața protestelor, iar locul său actual nu este cunoscut. Conform constituției, președintele Paudel, în vârstă de 80 de ani, ar trebui să invite liderul partidului cu cea mai mare reprezentare parlamentară să formeze un guvern.

Șeful armatei, generalul Ashok Raj Sigdel, a avut miercuri discuții cu figuri cheie și „reprezentanți ai generației Z”, referindu-se la mișcarea de protest cu structură flexibilă. Armata a impus o interdicție de circulație în întreaga țară, după ce violențele au atins cel mai ridicat nivel din ultimele două decenii.

CITEȘTE ȘI – Ilie Bolojan, mesaj la 24 de ani de la 11 septembrie: Libertatea nu e un dat, ci o responsabilitate

Președintele Paudel a îndemnat cetățenii nepalezi să „practice reținere și să coopereze pentru menținerea păcii și ordinii în țară”.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.